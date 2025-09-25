Donald Trump Meeting with Turkey Erdogan at the White House After Pakistan Munir Ban Lift on Fighter Jet F35 PAK के बाद अब तुर्की के करीब आ रहा US! एर्दोगन से मिलेंगे ट्रंप; फाइटर जेट पर होगा फैसला?, International Hindi News - Hindustan
Hindi Newsविदेश न्यूज़Donald Trump Meeting with Turkey Erdogan at the White House After Pakistan Munir Ban Lift on Fighter Jet F35

PAK के बाद अब तुर्की के करीब आ रहा US! एर्दोगन से मिलेंगे ट्रंप; फाइटर जेट पर होगा फैसला?

डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि तुर्की को मॉडर्न फाइटर जेट्स-35 की बिक्री पर अमेरिकी सरकार की रोक हट सकती है। अमेरिका ने नाटो सहयोगी तुर्की को अपने प्रमुख F-35 लड़ाकू विमान कार्यक्रम से बाहर कर दिया था, क्योंकि उसने रूस से एक वायु रक्षा प्रणाली खरीदी थी।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटनThu, 25 Sep 2025 08:05 PM
पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में खातिरदारी करने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन से मुलाकात करेंगे। 2019 के बाद यह पहला मौका होगा, जब एर्दोगन व्हाइट हाउस जा रहे हैं। इस मुलाकात को अमेरिका-तुर्की के बीच संबंधों के नए दौर की तरह देखा जा रहा है। तुर्की वही देश है, जिसने मई में चले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की जमकर मदद की थी। उसी की ड्रोन की मदद से ही पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में हमले की विफल कोशिशें की थीं। इसके बाद से ही भारत और तुर्की के भी संबंधों में खटास आ गई। ट्रंप ने संकेत दिया है कि बड़ा फैसले लेते हुए तुर्की को मॉडर्न फाइटर जेट्स-35 की बिक्री पर अमेरिकी सरकार की रोक हट सकती है।

ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान, अमेरिका ने नाटो सहयोगी तुर्की को अपने प्रमुख F-35 लड़ाकू विमान कार्यक्रम से बाहर कर दिया था, क्योंकि उसने रूस से एक वायु रक्षा प्रणाली खरीदी थी। अमेरिकी अधिकारियों को चिंता थी कि तुर्की द्वारा रूस की S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली का इस्तेमाल F-35 की क्षमताओं पर डेटा इकट्ठा करने के लिए किया जा सकता है और यह जानकारी रूस के हाथों में जा सकती है। लेकिन पिछले हफ्ते ट्रंप ने एर्दोगन की यात्रा की योजना की घोषणा करते हुए तुर्की को उम्मीद दी थी कि इस मामले का समाधान निकट है। ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "हम राष्ट्रपति के साथ कई व्यापार और सैन्य सौदों पर काम कर रहे हैं, जिसमें बोइंग विमानों की बड़े पैमाने पर खरीद, एक प्रमुख एफ-16 सौदा और एफ-35 बातचीत को जारी रखना शामिल है, जिसके सकारात्मक रूप से समाप्त होने की हमें उम्मीद है।"

अमेरिकी अधिकारियों ने एर्दोगन के शासनकाल में तुर्की के मानवाधिकार रिकॉर्ड और रूस के साथ उसके संबंधों को लेकर चिंता जताई है। गाजा और सीरिया को लेकर तुर्की और इजरायल, जो अमेरिका का एक और महत्वपूर्ण सहयोगी है, के बीच तनाव ने कई बार तुर्की के साथ संबंधों को मुश्किल बना दिया है। एर्दोगन ने स्पष्ट कर दिया है कि वह F-35 विमानों पर से रोक हटते देखना चाहते हैं। फॉक्स न्यूज चैनल के 'स्पेशल रिपोर्ट विद ब्रेट बैयर' कार्यक्रम में इस हफ्ते दिए एक साक्षात्कार में एर्दोगन ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि यह रणनीतिक साझेदारी के लिए बहुत उपयुक्त है, और मुझे नहीं लगता कि यह सही रास्ता है।" तुर्की अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने इन विमानों के लिए पहले ही 1.4 अरब डॉलर का भुगतान कर दिया है।

शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे ट्रंप

वहीं, गुरुवार को ही व्हाइट हाउस में ट्रंप और पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ की भी मुलाकात होनी है। ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी ने 'रॉयटर्स' को बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार को व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ से मुलाकात कर सकते हैं। यह मुलाकात दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर सहमति बनने के कुछ हफ़्ते बाद हो रही है। हाल के महीनों में ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों में गर्मजोशी आई है, जबकि वॉशिंगटन वर्षों से पाकिस्तान के प्रतिद्वंद्वी भारत को एशिया में चीन के प्रभाव का प्रतिकार मानता रहा है।

मुनीर से भी मिले थे ट्रंप

ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर का भी स्वागत किया था। यह पहली बार था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी सेना प्रमुख की मेजबानी की, वह भी वरिष्ठ पाकिस्तानी असैन्य अधिकारियों के बिना। मंगलवार को एक ब्रीफिंग में पाकिस्तान के बारे में पूछे जाने पर विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा, "हम आतंकवाद-रोधी कार्रवाई, आर्थिक और व्यापारिक संबंधों जैसे कई मुद्दों पर काम कर रहे हैं।" अधिकारी ने कहा, "इसलिए राष्ट्रपति क्षेत्र में अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान और उनके सरकारी नेताओं के साथ बातचीत भी शामिल है।"

