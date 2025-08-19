अलास्का टू वाइट हाउस... ट्रंप की 'महापंचायत' से क्या निकला, मिलेंग पुतिन और जेलेंस्की?

वाइट हाउस की महापंचायत से बड़ी खबर यह आई कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ज़ेलेंस्की शांति शिखर सम्मेलन के लिए आमने-सामने बैठने को तैयार हैं।

अलास्का में रूस और वाइट हाउस में यूक्रेन के साथ बैठक, मुद्दा एक ही था- शांति। 15 अगस्त को ट्रंप ने पुतिन के साथ महाबैठक की, तो 18 अगस्त को यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की और कई प्रमुख यूरोपीय नेताओं के साथ महापंचायत हुई। अब सबकी नजर इस पर है कि क्या तीन साल से अधिक समय से चल रहा युद्ध खत्म होगा। वाइट हाउस की महापंचायत से बड़ी खबर यह आई कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ज़ेलेंस्की शांति शिखर सम्मेलन के लिए आमने-सामने बैठने को तैयार हैं। साथ ही, ट्रंप यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि पुतिन इस पर कितना सहमत होंगे।

अमेरिका देगा यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी ट्रंप ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि भले ही पुतिन ने कीव के नाटो में शामिल होने के सपने को बार-बार खारिज किया हो, लेकिन वह इस सुरक्षा गारंटी पर सहमत हुए हैं। ट्रंप के अनुसार, यह गारंटी संयुक्त राज्य अमेरिका के समन्वय के साथ विभिन्न यूरोपीय देशों की ओर से दी जाएगी। वहीं, नाटो प्रमुख मार्क रूटे ने कहा कि 'यह बहुत सफल बैठक' थी और ट्रंप ने गतिरोध तोड़ दिया है।

महापंचायत में क्या हुआ? वाइट हाउस में हुई इस महाबैठक में जेलेंस्की के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर स्टब, नाटो प्रमुख मार्क रूटे और यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन शामिल थे। बैठक के बाद ट्रंप ने बताया कि उन्होंने पुतिन से फोन पर बात की और पुतिन- जेलेंस्की के बीच आमने-सामने बैठने को तैयार हैं।

शांति की ओर कदम? लगभग साढ़े तीन साल पहले रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण शुरू किया था। युद्धा के दौरान कभी भी दोनों आमने-सामने नहीं आए। यह रूसी और यूक्रेनी राष्ट्रपतियों के बीच पहली बैठक होगी। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब ट्रंप युद्ध को जल्द खत्म करने के अपने वादे को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल नेटवर्क पर लिखा कि रूस-यूक्रेन के लिए शांति की संभावना से हर कोई बहुत खुश है। उन्होंने कहा कि वह पुतिन और जेलेंस्की के साथ एक त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन करेंगे।

आमने-सामने बैठेंगे पुतिन और जेलेंस्की? वहीं, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने बताया कि पुतिन अगले दो सप्ताह के भीतर पुतिन और जेलेंस्की के बीच द्विपक्षीय बैठक के लिए सहमत हुए हैं, हालांकि तारीख और स्थान की पुष्टि नहीं हुई है। वाइट हाउस के बाहर जेलेंस्की ने मीडिया से कहा कि वह पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी कोई तारीख नहीं है। हम त्रिपक्षीय बैठक के लिए भी तैयार हैं।