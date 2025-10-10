Donald Trump loose Nobel peace Prize to Maria Corina Machado Norway preapring for Trump reaction डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल का सपना टूटा, अब नॉर्वे पर निकालेंगे खुन्नस? टैरिफ बढ़ाकर लेंगे बदला या…, International Hindi News - Hindustan
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीते कई सप्ताह से लगातार यह मांग कर रहे थे कि इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें ही दिया जाना चाहिए। कई देशों ने ट्रंप को इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी किया था। हालांकि ट्रंप का सपना टूट गया है।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 05:03 PM
डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल का सपना टूटा, अब नॉर्वे पर निकालेंगे खुन्नस? टैरिफ बढ़ाकर लेंगे बदला या…

नोबेल पीस प्राइज 2025 के विजेता के नाम का ऐलान होते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा सपना चकनाचूर हो गया है। नोबेल समिति ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि यह प्रतिष्ठित सम्मान वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचाडो को दिया जाएगा। मारिया को वेनेजुएला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने की उनकी कोशिशों और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर न्यायपूर्ण संघर्ष के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। इस ऐलान के बाद दुनियाभर में इस बात को लेकर हलचल मच गई है कि बीते कुछ सप्ताह से नोबेल की कड़ी इच्छा जताने और इस पुरस्कार के लिए खुद को सबसे बड़ा दावेदार बताने वाले ट्रंप की क्या प्रतिक्रिया होगी। वहीं पुरस्कार का ऐलान करने वाला देश नॉर्वे में इस तैयारी में जुट गया है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं नोबेल ना मिलने की खुन्नस नॉर्वे पर ही ना निकालने लगें।

नॉर्वे के नेता इस बात के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं कि इस फैसले का अमेरिका और नॉर्वे के संबंधों पर इसका क्या असर पड़ेगा। देश में इस बात को लेकर आशंकाएं बढ़ रही हैं कि सार्वजनिक रूप से ट्रंप की अनदेखी पर ट्रंप किस तरह का रिएक्शन देंगे। नॉर्वे की सोशलिस्ट लेफ्ट पार्टी की नेता और विदेश नीति प्रवक्ता क्रिस्टी बर्गस्टो ने कहा कि नॉर्वे को बुरी से बुरी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए।

बर्गस्टो ने कहा है, "डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को चरम दिशा में ले जा रहे हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला कर रहे हैं, नकाबपोश गुप्त पुलिस द्वारा दिनदहाड़े लोगों का अपहरण करवा रहे हैं और संस्थानों व अदालतों पर कार्रवाई कर रहे हैं। जब राष्ट्रपति इतना अस्थिर और निरंकुश हो, तो निश्चित रूप से हमें किसी भी चीज के लिए तैयार रहना होगा।" उन्होंने आगे कहा, "नोबेल समिति एक स्वतंत्र संस्था है और नॉर्वे सरकार का पुरस्कारों के निर्धारण में कोई दखल नहीं है। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि ट्रंप को यह पता है। हमें उनकी किसी भी बात के लिए तैयार रहना होगा।"

पूर्व नाटो महासचिव को मिलाया था फोन

बता दें कि इससे पहले जुलाई में ट्रंप ने कथित तौर पर नॉर्वे के वित्त मंत्री और पूर्व नाटो महासचिव जेन्स स्टोलटेनबर्ग को नोबेल पुरस्कार के बारे में पूछने के लिए फोन किया था। हालांकि नॉर्वे की ग्रीन पार्टी के नेता एरिल्ड हर्मस्टेड ने कहा कि नोबेल समिति की स्वतंत्रता ही इस पुरस्कार को उसकी विश्वसनीयता प्रदान करती है। उन्होंने कहा, “शांति पुरस्कार निरंतर प्रतिबद्धता से अर्जित किए जाते हैं, सोशल मीडिया पर दिखावे या धमकी से नहीं। यह अच्छी बात है कि ट्रंप ने इजरायल और हमास के बीच हाल ही में हुए युद्धविराम समझौते में भूमिका निभाई। लेकिन एक देर से किया गया एक समझौता वर्षों से चली आ रही हिंसा को नहीं मिटा सकता।”

नॉर्वे को दुश्मन देश घोषित कर देंगे ट्रंप?

इस बीच विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति नॉर्वे से नाराज होकर देश पर मोटा टैरिफ लगा सकते हैं या नॉर्वे को दुश्मन देश भी घोषित कर सकते हैं। विश्लेषक हेराल्ड स्टैंघेल ने द गार्जियन से कहा, “ट्रंप बहुत अप्रत्याशित हैं। मैं 'डर' शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप या दुनिया के कई अन्य देशों को यह समझाना बहुत मुश्किल है कि यह एक पूरी तरह से स्वतंत्र समिति है।”

