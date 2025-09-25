अमेरिका में सरकारी शटडाउन की आहट, वाइट हाउस ने दी छंटनी की धमकी; दांव पर लाखों नौकरियां

वाइट हाउस ने डेमोक्रेट्स की 'बेतुकी मांगों' पर ठीकरा फोड़ा है और उन पर आरोप लगाया है कि वे साल भर में शटडाउन टालने के लिए द्विपक्षीय सहमति बनाने की 10 वर्ष पुरानी परंपरा को तोड़ रहे हैं। ओएमबी के मेमो में आशा व्यक्त की गई है कि कांग्रेस में डेमोक्रेट्स बंदी नहीं होने देंगे।

अमेरिका में सरकारी फंडिंग को लेकर मची उथल-पुथल के बीच वाइट हाउस ने कड़ा रुख अपनाया है। वाइट हाउस के बजट कार्यालय (ओएमबी) ने संघीय एजेंसियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे संभावित सरकारी शटडाउन के समय बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की स्थायी छंटनी (मास फायरिंग्स) की तैयारियां कर लें। यह आदेश 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाले बंदी को ध्यान में रखकर दिया गया है, जब कांग्रेस की फंडिंग विधेयक पारित करने की अंतिम समय सीमा समाप्त हो जाएगी। बता दें कि शटडाउन के दौरान कर्मचारियों को अस्थायी अवैतनिक छुट्टी (फर्लो) पर भेजा जाता है, लेकिन इस बार ओएमबी ने 'रिडक्शन-इन-फोर्स' (आरआईएफ) योजनाओं की तैयारी पर जोर दिया है, जो स्थायी नौकरी छिनने का कारण बन सकती हैं।

इसकी चपेट में सात संघीय एजेंसियां रिपोर्ट के अनुसार, कम से कम सात संघीय एजेंसियां इसकी चपेट में हैं, जिनमें गैर-जरूरी सेवाओं से जुड़े विभाग प्रमुख हैं। इससे लाखों संघीय कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। वाइट हाउस के मेमोरेंडम में साफ कहा गया है कि एजेंसियां इस अवसर का लाभ उठाकर उन सरकारी क्षेत्रों में सभी कर्मचारियों के लिए आरआईएफ नोटिस पर विचार करें, जहां शटडाउन का प्रभाव सबसे अधिक होगा। इसमें कटौती योजनाओं को जमा करने और स्टाफ को सूचित करने का भी आदेश शामिल है। आरआईएफ शब्द वही है, जिसका उपयोग इस वर्ष की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन ने अरबपति एलन मस्क के नेतृत्व वाले सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) के तहत व्यापक छंटनी के समय किया था।

वाइट हाउस ने डेमोक्रेट्स की 'बेतुकी मांगों' पर ठीकरा फोड़ा है और उन पर आरोप लगाया है कि वे साल भर में शटडाउन टालने के लिए द्विपक्षीय सहमति बनाने की 10 वर्ष पुरानी परंपरा को तोड़ रहे हैं। ओएमबी के मेमो में आशा व्यक्त की गई है कि कांग्रेस में डेमोक्रेट्स बंदी नहीं होने देंगे, इसलिए ये उपाय आवश्यक नहीं पड़ेंगे। मेमो में आगे उल्लेख है कि अनिवार्य फंडिंग न मिलने वाले कार्यक्रमों को बंदी का बोझ उठाना पड़ेगा। एजेंसियों को अपनी आरआईएफ योजनाएं ओएमबी को सौंपने और कर्मचारियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है, भले ही फंडिंग की कमी के बावजूद उन्हें छूट या फर्लो मिल जाए।

पॉलिटिको की रिपोर्ट के अनुसार, ओएमबी के एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि शटडाउन के दौरान भी जारी रहने वाले कार्यक्रमों में सामाजिक सुरक्षा, मेडिकेयर, पूर्व सैनिकों के लाभ, सैन्य अभियान, कानून प्रवर्तन, आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन, सीमा सुरक्षा तथा हवाई यातायात नियंत्रण शामिल होंगे। ओएमबी के पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कांग्रेस 30 सितंबर से पूर्व एक स्वच्छ अस्थायी विधेयक पारित कर देती है, तो इस ईमेल में वर्णित अतिरिक्त कदमों की आवश्यकता नहीं होगी।

ट्रंप सरकार की धमकियों से डरेंगे नहीं सीनेट के अल्पसंख्यक नेता चक शूमर ने कहा कि वे ट्रंप सरकार की धमकियों से बिल्कुल भी डरेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि ये छंटनी के आदेश अदालत द्वारा उलट दिए जाएंगे या फिर बाद में प्रशासन द्वारा ही वापस ले लिए जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने अपनी संपूर्ण सरकार में कुछ सीमित मामलों में किया था। शूमर ने इसे डराने-धमकाने की साजिश करार दिया। उन्होंने जोड़ा कि डोनाल्ड ट्रंप पहले दिन से ही संघीय कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह शासन चलाने का तरीका नहीं, बल्कि भय पैदा करने का है। यह कोई नई रणनीति नहीं है और इसका सरकारी फंडिंग प्रदान करने से कोई संबंध नहीं है।

सांसद क्रिस वान होलेन ने इन छंटनियों की तुलना 'माफिया जैसी ब्लैकमेल' से की। उन्होंने कहा कि ये कदम शायद अवैध साबित होंगे, और उन्होंने शपथ ली कि डेमोक्रेट्स हर उपलब्ध हथियार का इस्तेमाल करके इसका मुकाबला करेंगे। वान होलेन ने यह भी स्पष्ट किया कि ये समर्पित सरकारी कर्मचारी उन राजनीतिक और नीतिगत झगड़ों से बिल्कुल असंबंधित हैं, जिनके चलते हम सरकारी बंदी के कगार पर खड़े हैं।