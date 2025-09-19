Donald Trump lawsuit against the New York Times over Epstein reporting dismissed डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट से बड़ा झटका, न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ मुकदमा खारिज, International Hindi News - Hindustan
Donald Trump lawsuit against the New York Times over Epstein reporting dismissed

डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट से बड़ा झटका, न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ मुकदमा खारिज

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार और इसके चार पत्रकारों के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को फेडरल कोर्ट ने खारिज कर दिया। बता दें कि ट्रंप ने 15 मिलियन डॉलर का मानहानि मुकदमा दायर किया था।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 10:44 PM
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार और इसके चार पत्रकारों के खिलाफ सोमवार को 15 अरब डॉलर का मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। यह मुकदमा न्यूयॉर्क टाइम्स की दशकों पुरानी रिपोर्टिंग को लेकर था, जिसमें दिवंगत यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के साथ उनके संबंधों का भी जिक्र था।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी जिला न्यायाधीश स्टीवन मेरीडे ने ट्रंप को संशोधित शिकायत दर्ज करने के लिए 28 दिन का समय दिया है। मेरीडे ने कहा कि ट्रंप ने संघीय नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके तहत उन्हें स्पष्ट बयान देना जरूरी है। उन्हें यह बताना होगा कि राहत क्यों मिलनी चाहिए और शिकायत अपमानजनक शब्दों या किसी विरोधी के खिलाफ गुस्सा दिखाने का मंच नहीं है।

ट्रंप की शिकायत में क्या

फ्लोरिडा के अमेरिकी जिला न्यायालय में दायर मुकदमे में अखबार के दो पत्रकारों द्वारा लिखे गए और 2024 के चुनाव से पहले प्रकाशित कई लेखों और एक किताब का उल्लेख है। इसमें दावा किया गया कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स की ट्रंप के खिलाफ जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण मानहानि की दशकों पुरानी प्रवृत्ति का हिस्सा हैं। मुकदमे में कहा गया कि प्रतिवादियों ने बयानों को लापरवाही से, उनके झूठ होने की जानकारी के साथ, या उनकी सच्चाई-झूठ की अनदेखी करते हुए प्रकाशित किया।

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में मुकदमे की घोषणा करते हुए ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स पर उनके बारे में झूठ बोलने और बदनाम करने का आरोप लगाया और कहा कि यह रेडिकल लेफ्ट डेमोक्रेट पार्टी का 'आभासी मुखपत्र' बन गया है। इस दौरान ट्रंप ने अन्य मीडिया संस्थानों पर भी हमला बोला, जिसमें जुलाई में द वॉल स्ट्रीट जर्नल और मीडिया कारोबारी रूपर्ट मर्डोक के खिलाफ 10 अरब अमेरिकी डॉलर का मानहानि मुकदमा दायर करना भी शामिल है। अखबार ने जेफरी एपस्टीन के साथ ट्रंप के संबंधों पर एक खबर प्रकाशित की थी।

