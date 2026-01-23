Hindustan Hindi News
क्या वह जरूरत पड़ने पर हमारे साथ होंगे? 9/11 का नाम लेकर ट्रंप का नाटो साथियों पर बड़ा हमला

संक्षेप:

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से नाटो साथियों के ऊपर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में संदेह है कि जरूरत पड़ने पर नाटो के देश उनके साथ खड़े होंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हमेशा उन देशों के साथ खड़ा हुआ है और खड़ा होता रहेगा।

Jan 23, 2026 10:18 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी विदेश नीति को पूरी तरह से उलट-पलट कर रख दिया है। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद यूरोपीय देशों के साथ मिलकर अमेरिका ने नाटो की स्थापना की थी। तब से लेकर अब तक ज्यादातर युद्धों या मिशनों में यह देश एक साथ ही नजर आए हैं। हालांकि ट्रंप ने अब इस पर सवाल उठा दिया है। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोपीय देशों से नाराज चल रहे ट्रंप ने पूछा कि क्या जब अमेरिका को नाटो की जरूरत होती है, तो क्या साथी नाटो देश उसके साथ आएंगे?

डावोस में फॉक्स न्यूज के साथ इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने कहा, "मैं हमेशा से यह कहता आया हूं कि अगर कभी हमें उनकी जरूरत पड़ी तो क्या वह हमारे साथ होंगे? और यही असली कसौटी है... और मुझे इस बात पर पूरा यकीन नहीं है। मुझे पता है कि हम जरूरत पड़ने पर हमेशा उनके लिए वहां होते हैं, या होते रहेंगे, लेकिन क्या वह हमारे लिए यहां होंगे?"

9/11 न्यूयॉर्क हमले के बाद अमेरिका के अफगानिस्तान मिशन को याद करते हुए ट्रंप ने कहा कि नाटो सदस्य देश वहां भी अग्रिम मोर्चों से थोड़े पीछे ही रहे थे। उन्होंने कहा कि इस समय पर भी अमेरिका ही था, जिसने आर्टिकल 5 को लागू किया था। उन्होंने कहा, "हमें कभी उनकी जरूरत पड़ी ही नहीं। हमने वास्तव में उनसे कभी कुछ मांगा ही नहीं है। अगर आप पूछेंगे तो वह कहेंगे कि उन्होंने अफगानिस्तान में सैनिक भेजे ते, वगैरह-वगैरह लेकिन आप भी जानते हैं कि उन्होंने जो सैनिक भेजे थे, वह मुख्य रूप से अग्रिम मोर्चों से थोड़ा दूर ही रहे थे।"

गौरतलब है कि 20 साल तक अफगानिस्तान में युद्ध लड़ने वाले अमेरिका और उसके नाटो साथियों को यहां पर काफी संघर्ष करना पड़ा था। इस मिशन में नाटो के कुल 3,486 सैनिक मारे गए थे। इनमें से 2,461 अमेरिकी थे। इसके बाद कनाडा और ग्रीनलैंड के क्रमश 165 और 44 सैनिकों की जान गई थी।

ब्रिटेन ने जताई नाराजगी

ट्रंप के इस बयान के बाद यूरोपीय देशों ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के प्रवक्ता ने कहा कि नाटो के सभी सदस्यों की सेनाओं का बलिदान हमारी साझा सुरक्षा के लिए दिया गया था। उन्होंने कहा, "हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं पर बेहद गर्व है और उनकी सेवा और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसके अलावा ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली ने कहा, "यूके और नाटो के सभी सहयोगियों ने हर समय पर अमेरिका की पुकार का जवाब दिया है। अफगानिस्तान में 450 से ज्यादा ब्रिटिश सैनिकों ने भी अपनी जान गंवाई है। यह उन परिवारों का अपमान है, जिन्होंने अपने प्रिय लोगों को वहां पर खोया था।"

गौरतलब है कि ग्रीनलैंड के मुद्दे को लेकर ट्रंप और यूरोपीय देशों के बीच में अभी खटास का दौर चल रहा है। ट्रंप की ग्रीनलैंड को लेकर शुरू हुई जिद को देखते हुए यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड में अपने सैनिकों की तैनाती कर दी है। इसके बाद ट्रंप ने थोड़ा सा नरम रुख दिखाते हुए कहा कि वह सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे। हालांकि, इसके बाद भी ट्रंप लगातार अपने नाटो सहयोगियों को लेकर सख्त बने हुए हैं। कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस से लेकर अन्य सभी देशों पर वह लगातार तंज कसते नजर आ रहे हैं।

Donald Trump

