कनाडा के टीवी विज्ञापनों पर भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप, टैरिफ पर बातचीत बंद करने का ऐलान
संक्षेप: कनाडा के टीवी विज्ञापनों पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप ने सभी व्यापार वार्ताएं बंद करने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि कनाडा अमेरिकी अदालतों को प्रभावित करने के लिए अपना अजेंडा चला रहा है।
कनाडा के टीवी विज्ञापनों पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी व्यापार वार्ताएं बंद करने का ऐलान कर दिया है। गुरुवार देर रात सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि अब कानाडा के साथ व्यापार को लेकर कोई वार्ता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कनाडा के टीवी विज्ञापनोंमें अमेरिकी टैरिफ के विरोध किया जा रहा है जिसका उद्देश्य अमेरिकी अदालतों के फैसले को प्रभावित करना है।
ट्रंप ने इन विज्ञापनों को बहुत ही गलत व्यवहार बताया है। ट्रंप का यह पोस्ट कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति के शुल्क से उत्पन्न खतरे के कारण उनका लक्ष्य, अमेरिका के बाहर के देशों को निर्यात दोगुना करने का है।
बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही दोनों देशों तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच वाइट हाउस में वार्ता हुई थी। अमेरिका में दोबारा सत्ता में आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कह दिया था कि कनाडा अब अमेरिका का 51वां राज्य बनेगा। मार्क कार्नी इसको लेकर आक्रामक हो गए और उन्हें कनाडा में हुए आम चुनावों में भी इसका फायदा मिला।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।