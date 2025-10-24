Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Donald Trump lashes out at Canadian TV ads announces he will end tariff talks
कनाडा के टीवी विज्ञापनों पर भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप, टैरिफ पर बातचीत बंद करने का ऐलान

कनाडा के टीवी विज्ञापनों पर भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप, टैरिफ पर बातचीत बंद करने का ऐलान

संक्षेप: कनाडा के टीवी विज्ञापनों पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप ने सभी व्यापार वार्ताएं बंद करने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि कनाडा अमेरिकी अदालतों को प्रभावित करने के लिए अपना अजेंडा चला रहा है।

Fri, 24 Oct 2025 09:02 AMAnkit Ojha एपी
कनाडा के टीवी विज्ञापनों पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी व्यापार वार्ताएं बंद करने का ऐलान कर दिया है। गुरुवार देर रात सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि अब कानाडा के साथ व्यापार को लेकर कोई वार्ता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कनाडा के टीवी विज्ञापनोंमें अमेरिकी टैरिफ के विरोध किया जा रहा है जिसका उद्देश्य अमेरिकी अदालतों के फैसले को प्रभावित करना है।

ट्रंप ने इन विज्ञापनों को बहुत ही गलत व्यवहार बताया है। ट्रंप का यह पोस्ट कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति के शुल्क से उत्पन्न खतरे के कारण उनका लक्ष्य, अमेरिका के बाहर के देशों को निर्यात दोगुना करने का है।

बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही दोनों देशों तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच वाइट हाउस में वार्ता हुई थी। अमेरिका में दोबारा सत्ता में आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कह दिया था कि कनाडा अब अमेरिका का 51वां राज्य बनेगा। मार्क कार्नी इसको लेकर आक्रामक हो गए और उन्हें कनाडा में हुए आम चुनावों में भी इसका फायदा मिला।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
