Trump Warm Welcome By Xi Jinping: राष्ट्रपति के तौर पर यह पहली बार है जब उन्होंने किसी विदेशी नेता का हवाई अड्डे पर खुद पहुँचकर स्वागत किया है। खास बात ये भी है कि शी जिनपिंग डोनाल्ड ट्रंप के ही अंदाज को दोहरा रहे हैं।

Trump Warm Welcome By Xi Jinping: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन के शहर शेन्ज़ेन पहुँच गए हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर खुद उनका स्वागत किया है। रेड कार्पेट पर दोनों नेताओं की मुलाकात और गर्मजोशी भरा स्वागत दुनियाभर की सुर्खियां बन गई हैं क्योंकि चीनी राष्ट्रपति द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति का हवाई अड्डे पर किया गया यह स्वागत, महज एक सामान्य शिष्टाचार नहीं है। यह एक बहुत ही सोच-समझकर तैयार किया गया राजनयिक कदम है।

माना जा रहा है कि राष्ट्रपति के तौर पर यह पहली बार है जब उन्होंने किसी विदेशी नेता का हवाई अड्डे पर खुद पहुँचकर स्वागत किया है। खास बात ये भी है कि शी जिनपिंग डोनाल्ड ट्रंप के ही अंदाज को दोहरा रहे हैं। इस साल की शुरुआत में, अमेरिकी राष्ट्रपति ने वॉशिंगटन के हवाई अड्डे पर शी का इसी तरह स्वागत किया था। अब चीनी राष्ट्रपति उसी तरह से उनका स्वागत कर उस आतिथ्य का जवाब दे रहे हैं।

रेड कार्पेट बिछा ट्रंप का इंतजार करते दिखे जिनपिंग इंटरनेशनल मीडिया द्वारा जारी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चीनी राष्ट्रपति एयरपोर्ट पर पहुंचकर अमेरिकी राष्ट्रपति की अगुवानी करते दिख रहे हैं। ट्रंप के विमान से निकलने से पहले रेड कार्पेट पर सी जिनपिंग उनका इंतजार करते रहे और जब ट्रंप नीचे उतरे तो दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से गले मिलकर एक-दूसरे का स्वागत किया। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने वहां मौजूद चीनी अधिकारियों का अभिवादन किया और तस्वीरें खिंचवाईं।

गुरुवार को पुतिन, जिनपिंग और शी की त्रिपक्षीय बैठक गुरुवार को ट्रंप की शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय बैठक होने वाली है। इस चर्चा में ईरान विवाद और यूक्रेन युद्ध जैसे मुद्दों पर बात होने की संभावना है। चीन पहुंचने से पहले, मनीला में उन्होंने आसियान (ASEAN) शिखर सम्मेलन और क्वाड (Quad) नेताओं की बैठक में हिस्सा लिया था। ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' (Truth Social) पर फिलीपींस के साथ एक नए व्यापार समझौते की घोषणा की है।

ट्रंप ने पोस्ट किया, "मैं अब फिलीपींस से चीन जा रहा हूं। फिलीपींस में हमारी व्यापार, राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य विषयों पर बहुत अच्छी बातचीत हुई। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने फिलीपींस के साथ एक नया और बिल्कुल अलग व्यापार समझौता किया है। यह एक मील का पत्थर साबित होगा, और विशेष रूप से हमारे किसानों तथा 'ऊर्जा'क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। राष्ट्रपति मार्कोस एक सशक्त नेता हैं, जो उच्च ईमानदारी और बेहतरीन व्यक्तित्व के धनी हैं। उनके, उनकी पत्नी और उनके बेटे के साथ समय बिताना सम्मान की बात थी। चीन में मिलते हैं।"

पुतिन-शी की बैठक इस बीच, ट्रंप की त्रिपक्षीय बैठक से पहले, रूसी राष्ट्रपति व्सादिमीर पुतिन ने APEC फोरम के दौरान शेन्ज़ेन में शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। बैठक के दौरान, पुतिन ने मौजूदा भू-राजनीतिक हालात को देखते हुए रूस और चीन द्वारा एक अधिक निष्पक्ष 'बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था' बनाने की दिशा में काम करने पर जोर दिया। पुतिन ने कहा, "रूस और चीन चुनौतीपूर्ण भू-राजनीतिक हालात के बीच एक अधिक निष्पक्ष बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनाने के लिए काम कर रहे हैं। रूस और चीन के बीच विदेश नीति के संबंध स्थिर हैं और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।"