बस एक दिन में तबाह कर दूंगा सब, तिलमिलाए ट्रंप ने फिर दी ईरान को खत्म करने की धमकी
ईरान के साथ शांति वार्ता विफल रहने के बाद ट्रंप तिलमिलाए हुए हैं। इसके बाद ट्रंप ने फिर से ईरान को धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। पहले तो उन्होंने होर्मुज में नाकेबंदी की बात कही।
ईरान के साथ शांति वार्ता विफल रहने के बाद ट्रंप तिलमिलाए हुए हैं। इसके बाद ट्रंप ने फिर से ईरान को धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। पहले तो उन्होंने होर्मुज में नाकेबंदी की बात कही। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहाकि उन्हें पूरा भरोसा है कि अंतत: तेहरान अमेरिका की सभी मांगे मान लेगा। साथ ही ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान ऐसा नहीं करता है तो फिर अमेरिका अपनी सेना के साथ उस पर चढ़ाई कर देगा। फॉक्स न्यूज के साथ बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी पुरानी धमकी भी दोहराई कि वह चाहें तो सिर्फ एक दिन में ईरान पर कब्जा कर सकते हैं।
फिर से अहम ठिकानों को निशाना बनाने की बात
ट्रंप की यह टिप्पणी हाल ही में इस्लामाबाद में हुई लंबी बातचीत की समाप्ति के बाद आई है। यह बातचीत बिना किसी औपचारिक समझौते के खत्म हुई। उन्होंने कहाकि मैं ईरान को एक ही दिन में खत्म कर सकता हूं। संभावित सैन्य कार्रवाई के दायरे का विवरण देते हुए, ट्रंप ने कहाकि सिर्फ एक घंटे में, मैं उनकी पूरी ऊर्जा, उनके बिजली उत्पादन संयंत्र, यानी सब कुछ हासिल कर सकता हूं। उन्होंने आगे कहाकि हालांकि मुझे ऐसा करने से नफरत है।अगर मैं इसे करता हूं, तो फिर से बनाने में 10 साल लग जाएंगे। वे इसे कभी फिर से बनाने में सक्षम नहीं होंगे।
उन्हें बातचीत की टेबल पर लौटना होगा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहाकि ईरान को फिर से बातचीत की टेबल पर लौटना ही होगा। उन्होंने कहाकि मैं भविष्यवाणी करता हूं कि वे वापस आएंगे और हमें वह सब देंगे जो हम चाहते हैं। ट्रंप ने ईरानी नेतृत्व की कूटनीतिक ताकत की कमी पर जोर देते हुए कहाकि मैं सब कुछ चाहता हूं...उनके पास कोई विकल्प नहीं है। इसके साथ ही ट्रंप ने अपने हालिया बयान का भी समर्थन किया, जिसमें उन्होंने ईरान को धमकी देते हुए पूरी सभ्यता को खत्म करने की बात कही थी। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी कड़े संदेशों ने हाल की कूटनीतिक बातचीत के लिए मुख्य उत्प्रेरक का काम किया।
विफल रही अमेरिका-ईरान वार्ता
गौरतलब है कि पाकिस्तान में हुई 21 घंटे की ऐतिहासिक वार्ता में अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता नहीं हो सका। इसके बाद दो सप्ताह के लिए लागू नाजुक युद्धविराम का भविष्य अब अधर में है। दोनों पक्ष वार्ता विफल होने के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद में हुई वार्ता में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका द्वारा अपना अंतिम और सर्वोत्तम प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के बावजूद ईरानी पक्ष ने युद्ध समाप्ति के लिए वाशिंगटन की शर्तों को स्वीकार नहीं किया।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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