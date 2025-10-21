अगर जिनपिंग नहीं माने, तो... डोनाल्ड ट्रंप की चीन को सीधी चेतावनी

संक्षेप: ट्रंप ने कहा कि अगर जिनपिंग हमारे साथ एक निष्पक्ष समझौता करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो फिर चीन काफी टैरिफ देगा। उन्होंने कहा कि चीन फिलहाल 55 फीसदी टैरिफ देता है, अगर वह नहीं मानें तो संभावित रूप से 155 फीसदी टैरिफ देंगे।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ बढ़ते ट्रैरिफ वॉर को और भी ज्यादा तेज करने की संभावना बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि अगर शी जिनपिंग अमेरिका के साथ निष्पक्ष व्यापारिक डील साइन नहीं करते हैं, तो वह चीन पर 155 फीसदी टैरिफ लगा देंगे। ट्रंप का यह बयान वाइट हाउस में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज की मेजबानी करते हुए आया। दोनों नेताओं के बीच इस बैठक के दौरान एक महत्वपूर्ण खनिज डील पर साइन हुए।

चीन पर अपनी बात रखते हुए ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है कि चीन हमारा बहुत सम्मान करता है। वे टैरिफ के रूप में हमें भारी मात्रा में पैसा दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं... वह हमें 55 फीसदी टैरिफ दे रहे हैं। यह बहुत ज्यादा पैसा है और अब अगर हम कोई समझौता नहीं करते तो फिर 1 नवंबर से चीन हमें संभावित रूप से 155 फीसदी टैरिफ देगा।"

कुछ समय पहले ही चीन के साथ बेहतर संबंधों का दावा करने वाले ट्रंप ने बताया कि वाशिंगटन ने कई देशों के साथ बेहतर और फायदे का व्यापारिक सौदा किया है। बकौल ट्रंप, यह ऐसे देश थे, जो दशकों से अमेरिका का फायदा उठा रहे थे, जो कि अब ऐसा नहीं कर पाएँगे।

ट्रंप ने आगे कहा, “मुझे उम्मीद है कि हम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक बहुत ही निष्पक्ष व्यापार समझौता कर पाएँगे। मुझे लगता है कि आप में से ज्यादातर लोग वहाँ मौजूद होंगे। यह बहुत रोमांचक होगा।”