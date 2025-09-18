Donald Trump is not emperor of world brazil president angry with us counterpart ट्रंप से मेरा कोई रिश्ता नहीं, वह कोई सम्राट नहीं हैं; US राष्ट्रपति को इतना किसने सुनाया, International Hindi News - Hindustan
Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 08:59 AM
ट्रंप से मेरा कोई रिश्ता नहीं, वह कोई सम्राट नहीं हैं; US राष्ट्रपति को इतना किसने सुनाया

ब्राजील के राष्ट्रपति लुई इनाशियो लुला डा सिल्वा ने अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप के प्रति खुलकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने साफ कर दिया है कि ट्रंप के साथ उनका किसी भी तरह का रिस्ता नहीं है। उन्होंने अमेरिकी की तरफ से ब्राजील पर लगाए गए टैरिफ को भी राजनीतिक दुश्मनी करार दिया है। खास बात है कि भारत की तरह ही ट्रंप ने ब्राजील पर भी 50 फीसदी टैरिफ लगाया है।

बीबीसी से बातचीत में सिल्वा ने चेताया है कि टैरिफ के चलते अमेरिकी जनता को कॉफी और मांस जैसे ब्राजीली उत्पादों के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। उन्होंने पहले कहा था, 'राष्ट्रपति ट्रंप ब्राजील के साथ अपने रिश्तों में जो गलती कर रहे हैं, उसका भुगतान अमेरिका के लोग करेंगे।'

नहीं हुई दोनों में बात

जब सवाल किया गया कि ट्रंप से संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की गई, तो इसपर सिल्वा ने कहा, 'मैंने कभी कॉल की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें (ट्रंप को) को कभी बात ही नहीं करनी थी।' खास बात है कि ट्रंप ने का था कि ब्राजील के राष्ट्रपति उन्हें कभी भी कॉल कर सकते हैं। अब सिल्वा ने बताया कि ट्रंप प्रशासन के लोग बात नहीं करना चाहते हैं।

किस बात से हैं खफा

बीबीसी से बातचीत में सिल्वा ने ट्रंप के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि टैरिफ के बारे में उन्हें ब्राजील के अखबारों से पता चला। उन्होंने कहा कि यह बातचीत करने का अच्छा तरीका नहीं है। उन्हें ट्रंप के सोशल मीडिया पर टैरिफ की जानकारी पोस्ट करने पर भी आपत्ति जताई। जब उनसे ट्रंप के साथ रिश्ते को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, 'कोई रिलेशन' नहीं है।

उन्होंने कहा, 'मेरे ट्रंप से संबंध नहीं हैं, क्योंकि जब ट्रंप पहली बार चुने गए थे, तब मैं राष्ट्रपति नहीं था। उनके संबंध बोलसोनारो से हैं, ब्राजील से नहीं।' साथ ही उन्होंने कहा, 'ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हो सकते हैं, लेकिन दुनिया के सम्राट नहीं हैं।'

टैरिफ

ब्राजील और भारत, दुनिया के सिर्फ दो ही मुल्क हैं जो अमेरिका की तरफ से भारी टैरिफ का सामना कर रहे हैं। ट्रंप ने भारत पर शुरुआत में 25 प्रतिशत टैरिफ का ऐलान किया था और बाद में 25 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगा दिया। इतना ही नहीं उन्होंने भारत पर रूसी तेल की खरीद को लेकर जुर्माना भी लगाया था।

Donald Trump

