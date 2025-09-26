Donald Trump is Man of Peace Pakistan PM Shehbaz Sharif Propaganda at White House Meeting शांति पुरुष हैं डोनाल्ड ट्रंप; अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलते ही मक्खनबाजी में लग गए शरीफ, फैलाने लगे प्रोपेगेंडा, International Hindi News - Hindustan
ट्रंप से मुलाकात करने के बाद पाक की ओर से जारी बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप के प्रति शरीफ ने अपनी गहरी प्रशंसा व्यक्त की और उन्हें शांति पुरुष बताया जो दुनियाभर में संघर्षों को समाप्त करने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटनFri, 26 Sep 2025 04:21 PM
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस दौरान पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत से बुरी तरह से मात खाने वाले मुनीर को ट्रंप ने महान व्यक्ति तक बता दिया, जिससे दुनियाभर में पाकिस्तानी सेना प्रमुख हंसी के पात्र बन गए। बैठक को लेकर शहबाज शरीफ ने ट्रंप की जमकर मक्खनबाजी करते हुए तारीफ की, लेकिन इसमें भी वे प्रोपेगेंडा फैलाने की आदत से नहीं बाज आए। उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच हुए युद्धविराम का क्रेडिट ट्रंप को दे दिया और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति शांति पुरुष हैं।

पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत कई हवाई हमले किए थे। मई के शुरुआती हफ्ते में दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। चार दिन बाद भारत और पाक के बीच युद्धविराम का ऐलान हो गया था, लेकिन तब तक भारत ने पाक को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्धविराम का क्रेडिट लेते हुए कई बार दावा किया कि यह लड़ाई उन्होंने रुकवाई, जबकि भारत ने साफ किया है कि सीजफायर भारत-पाक के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत के बाद किया गया। इसमें किसी तीसरे देश का कोई योगदान नहीं है।

ट्रंप से मुलाकात करने के बाद पाक की ओर से जारी बयान में कहा गया, ''राष्ट्रपति ट्रंप के प्रति शरीफ ने अपनी गहरी प्रशंसा व्यक्त की और उन्हें शांति पुरुष बताया जो दुनियाभर में संघर्षों को समाप्त करने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं।" बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद विरोधी सहयोग सहित क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा की। शरीफ के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, "दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए पाकिस्तान-अमेरिका साझेदारी को और मजबूत किया जाएगा।" जून में व्हाइट हाउस में मुनीर की दोपहर के भोजन पर मेजबानी करने वाले ट्रंप ने एक कार्यक्रम में कहा, "फील्ड मार्शल बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और प्रधानमंत्री भी, दोनों ही बहुत अच्छे हैं।"

पाकिस्तानी सरकार द्वारा 'एक्स' पर पोस्ट की गई तस्वीरों में ट्रंप मुस्कुराते हुए और शरीफ के साथ अंगूठा दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी नेता संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए अमेरिका में हैं, और व्हाइट हाउस की यह बैठक पिछले साल पदभार ग्रहण करने के बाद से ट्रंप के साथ उनकी पहली औपचारिक, आमने-सामने की बातचीत थी। पाकिस्तानी नेताओं ने मई में भारत के साथ हुए संघर्ष के दौरान ट्रंप की भूमिका की बार-बार प्रशंसा की है और परमाणु-सशस्त्र पड़ोसियों के बीच युद्धविराम कराने का श्रेय उन्हें दिया है। भारत ने लगातार इस बात से इनकार किया है कि अमेरिका ने युद्धविराम में मदद की है, जबकि इस्लामाबाद ने कहा है कि वह ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करेगा। इससे पहले, ट्रंप और शरीफ ने मंगलवार को भी संक्षिप्त मुलाकात की थी, जब अमेरिकी राष्ट्रपति और कतर के अमीर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर अरब और इस्लामी नेताओं की एक बैठक की मेजबानी की।

