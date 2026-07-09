भारत के खिलाफ PAK की मदद करने वाले तुर्की पर डोनाल्ड ट्रंप मेहरबान, हटाने जा रहे बैन
डोनाल्ड ट्रंप ने अंकारा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अमेरिका तुर्की पर 2020 में लगाए गए बैन हटा देगा। नाटो समिट के दौरान बेस्टेपे प्रेसिडेंशियल कंपाउंड में तुर्की के प्रेसिडेंट रेचेप तैयप एर्दोगन के साथ खड़े होकर ट्रंप ने कहा कि हम बैन हटाने जा रहे हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। ट्रंप ने अंकारा में कहा है कि साल 2020 में तुर्की पर लगाए गए बैन को अमेरिका हटाने जा रहा है। तुर्की ने तब रूस से हथियार में एस 400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद की थी, जिसके बाद अमेरिका ने उस पर बैन लगा दिया था। बता दें कि तुर्की वही देश है, जो आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान का भी करीबी दोस्त माना जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तुर्की के ड्रोन की मदद से ही पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कई दिन तक हमले किए थे। हालांकि, इन हमलों को भारत ने नाकाम करके तगड़ा जवाब दिया था।
ट्रंप ने अंकारा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अमेरिका तुर्की पर 2020 में लगाए गए बैन हटा देगा। नाटो समिट के दौरान बेस्टेपे प्रेसिडेंशियल कंपाउंड में तुर्की के प्रेसिडेंट रेचेप तैयप एर्दोगन के साथ खड़े होकर ट्रंप ने कहा, "हम बैन हटाने जा रहे हैं।" वहीं, जब सवाल किया गया कि क्या तुर्की अमेरिकी एफ-35 खरीदने वाला है, इस पर ट्रंप ने कोई वादा नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला हम लोग करने जा रहे हैं। उन्होंने फाइटर जेट को भी अब तक का सबसे अच्छा फाइटर जेट बताया।
अमेरिकी संसद में फैसले का हो सकता है विरोध
ट्रंप प्रशासन तुर्की पर लगे बैन को खत्म करने के लिए कदम उठा सकता है, लेकिन ऐसे किसी भी कदम पर कांग्रेस में रिव्यू होगा, जिससे सांसदों को आपत्ति जताने का मौका मिलेगा। इस एक्ट को साल 2017 में अमेरिकी कांग्रेस ने भारी बहुमत से पास किया था यह रूस के साथ बड़े डिफेंस या इंटेलिजेंस ट्रांजैक्शन करने वाले देशों पर बैन लगाने का अधिकार देता है। 2020 का नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट साफ तौर पर अमेरिका को तुर्की को F-35 फाइटर जेट ट्रांसफर करने से रोकता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पिछले महीने कहा था कि डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ के अंडर पेंटागन के अधिकारी इस बात का रिव्यू कर रहे थे कि क्या तुर्की ने F-35 पाने के लिए अमेरिका द्वारा तय कानूनी क्राइटेरिया को पूरा किया है।
अमेरिका से एफ-35 खरीद सकता है तुर्की
सेनेटर लिंडसे ग्राहम जोकि ट्रंप के करीबी सहयोगी हैं, ने मंगलवार को पहले चेतावनी दी थी कि इस एक्ट को हटाने के कदम का कांग्रेस में विरोध हो सकता है। ग्राहम ने टर्की टुडे अखबार से कहा, "मैं इसके लिए तैयार हूं। कांग्रेस में कुछ विरोध हो सकता है। इजरायल के साथ तुर्की के रिश्ते कांग्रेस के लिए बहुत मददगार नहीं हैं।” ट्रंप के बगल में बोलते हुए, एर्दोगन ने उम्मीद जताई कि वॉशिंगटन तुर्की की बोली पर आगे बढ़ेगा। एर्दोगन ने कहा, “हमने पांच एयरक्राफ्ट के लिए कमिटमेंट हासिल किया था, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इस मुद्दे पर वादा किया था।” उन्होंने आगे कहा, “प्रेसिडेंट ट्रंप हमेशा अपनी बात पर कायम रहते हैं। मुझे विश्वास है कि F-35 प्रोग्राम के बारे में एक पॉजिटिव फैसला लिया जाएगा।”
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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