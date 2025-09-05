Donald Trump is going back 85 years may change the name of the Defence Department इस मामले में 85 साल पहले लौट रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, बदलने जा रहे रक्षा विभाग का नाम, International Hindi News - Hindustan
इस मामले में 85 साल पहले लौट रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, बदलने जा रहे रक्षा विभाग का नाम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्धविभाग करने जा रहे हैं। मौजूदा रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने भी इसका समर्थन किया है। 

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 08:48 AM
इस मामले में 85 साल पहले लौट रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, बदलने जा रहे रक्षा विभाग का नाम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी जनता के हितों की बात करते हुए एक से एक आक्रामक फैसले ले रहे हैं। अमेरिका में रहने वाले प्रवासियों पर सख्ती बरतने के साथ ही उन्होंने दुनिया में टैरिफ वॉर छेड़ दिया। वहीं अब वह अपने रक्षा विभाग का भी नाम बदलने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को ही डोनाल्ड ट्रंप एक आदेश पर साइन कर सकते हैं। इसके मुताबिक रक्षा विभाग का नाम युद्ध विभाग हो जाएगा। हालांकि यह कोई नया नाम नहीं है। 1940 से पहले अमेरिका का रक्षा विभाग, युद्ध विभाग के नाम से ही जाना जाता था।

डोनाल्ड टंर्प का कहना है कि दुनियाभर में युद्ध और संकट के मामलों से निपटने वाले विभाग का नाम युद्ध विभाग होना ज्यादा तर्कसंगत है। रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने भी डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले का खुलकर समर्थन किया है।

वाइट हाउस की फैक्ट शीट के मुताबिक 'डिपार्टमेंट ऑफ वॉर' डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का सेकेंड्री टाइटल होगा। वहीं रक्षा सचिव को भी युद्ध सचिव के नाम से जाना जाएगा। 25 अगस्त को रिपोर्टर्स से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 1940 से पहले का हमारा इतिहास विजय से भरा हुआ है। तब इस विभाग को युद्ध विभाग के रूप में जाना जाता था।

बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी सेना की पुनर्व्यवस्था की गई थी। ऐसे में युद्ध विभाग का नाम भी बदल दिया गया था। वहीं ट्रंप का कहना है कि पुराना नाम अमेरिकी का मजबूती का परिचायक है। हालांकि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का आधिकारिक नाम बदलने के लिए कांग्रेस की भी मंजूरी की जरूरत होगी। इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप कानूनी रूप से आधिकारिक नाम बदलने के लिए क्या कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने कहा था, मैं जो भी फैसला लेना जा रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस भी हमारे साथ होगी।

