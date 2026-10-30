ट्रंप की नाक के नीचे से हथियार निकाल रहा ईरान, यूरोप तक से मंगवा लिया 'मौत का सामान'

अमेरिका ने ईरान के ऊपर कई बड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इसके अलावा होर्मुज पर भी नाकेबंदी जारी है। लेकिन हाल में सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इसके बाद भी अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाया है। वह लगातार हथियारों के पुर्जों को मंगवा रहा है।

पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान की जंग फिलहाल थमी हुई है। अमेरिका में मिड टर्म चुनाव के चलते तेहरान के ऊपर होने वाले हमले थमे हुए हैं। लेकिन अभी भी लोगों के मन में सवाल है कि आखिर होर्मुज पर अमेरिकी नाकेबंदी और ईरान पर प्रतिबंधों के बाद भी ईरान लगातार कैसे एक ताकतवर सेना का सामना कर रहा है। सामने आई रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कैसे ईरान नाकेबंदी के बाद भी ट्रंप की नाक के नीचे से हथियारों का आयात कर रहा है। मुख्य रूप से चीन और रूस के बाद यह हथियार सामग्री यूरोपीय देश जर्मनी से भी मंगाए गए हैं।

रॉयटर्स द्वारा की गई जांच में सामने आया है कि ईरान ने अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए कथित तौर पर 5,000 से ज्यादा एजेंसियों का एक गुप्त जाल बनाकर रखा है। इस विशाल नेटवर्क के जरिए ही ईरान दुनियाभर से ऐसी चीजों का आयात करता है, जिनका उपयोग सैन्य और नागरिक दोनों कामों में हो सकता है। इसमें भारी वाहनों, मिसाइलों के पुर्जों से लेकर से लेकर विस्फोटक भी शामिल हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जनवरी 2025 से लेकर अब तक एजेंसियों के इस पूरे ग्रुप ने करीब 2 अरब डॉलर का व्यापार किया है। इसने होर्मुज पर लगी अमेरिकी नाकेबंदी को भी पूरी तरह से छकाया हुआ है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सभी एजेंसियों के नाम MOD से शुरू होता है, यह ईरान के रक्षा मंत्रालय का कोड नेम है। तेहरान में इनके ठिकाने भी ईरानी रक्षा मंत्रालय से ही संबंध रखते हैं। इसके अलावा इन सभी एजेंसियों की स्थापना भले ही 2013 के आसपास हुई है। लेकिन इन्होंने आधिकारिक दस्तावेजों में स्थापना की तारीफ 11 फरवरी 1979 को बताई है। गौर करने वाली बात यह है कि यह वही तारीख है, जब राजशाही को उखाड़कर इस्लामिक क्रांति की लहर पर सवार होकर खुमैनी ने सत्ता संभाली थी।

अमेरिका की नाकेबंदी और प्रतिबंधों को कैसे दरकिनार कर रहा ईरान? रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की यह एजेंसियां कथित तौर पर विदेशी लोगों और शेल कंपनियों के जरिए अपने नेटवर्क को बनाया हुआ है। इन लोगों और शेल कंपनियों को ट्रस्टी कहा जाता है। यह ट्रस्टी अवैध रूप से बेचे गए ईरानी तेल से कमाई करते हैं। बाद में फिर इसी कमाई के एक हिस्से का उपयोग रूस, चीन और जर्मनी से सैन्य उपकरण खरीदने में करते हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ईरान इन एजेंसियों के जरिए तैयार मिसाइल या ड्रोन्स की खरीदारी नहीं करता है। बल्कि वह ऐसी सामग्री मंगवाता है, जिसे मॉडिफाई करके सैन्य उपयोग में लिया जा सकता है।

ईरान के इस गुप्त नेटवर्क की भनक अमेरिका को भी है। अमेरिकी वित्त विभाग के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी मियाद मलेकी ने बताया कि एजेंसियों का यह जाल अवैध रूप से ईरानी तेल को बेचकर अपना पूरा कारोबार चलाता है। इन्हें दूसरे रास्तों से निकाल कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाया जाता है। यहां से इन पर किसी और देश का ठप्पा लगाकर सप्लाई किया जाता है। इन्हें बड़े टैंकरों में होर्मुज के रास्ते न भेजकर दूसरे रास्तों से भेजा जाता है।

पैसे के लेनदेन का कैसे होता है हिसाब? अमेरिका ने ईरान के ऊपर शुरुआत से ही प्रतिबंध लगाए हुए हैं। ऐसे में उसकी करेंसी के हालात बहुत बुरे हैं। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अवैध रूप से बेचे गए तेल की कमाई शायद ही कभी ईरान तक पहुंची हो। इस कमाई को उसके ट्रस्टी ने भी अपने पास रखा। इस तरीके से वह अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को दरकिनार करने में सफल रहे। आयात डेटा के मुताबिक रॉयटर्स ने बताया कि 97% खेपों (शिपमेंट) में लेनदेन "बिना किसी मुद्रा हस्तांतरण" (करेंसी ट्रांसफर) के पूरा किया गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इसका मतलब यह हो सकता है कि संबंधित पक्षों ने विदेशी बैंकों में मौजूद नकदी का इस्तेमाल करके सामान खरीदा और उसे अपने देश (ईरान) भेज दिया।

चीन, रूस और जर्मनी जैसे देशों से खरीदे सामान अमेरिका के साथ युद्ध में चीन और रूस अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही लेकिन ईरान के साथ खड़े हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन्हीं देशों से गुप्त एजेंसियों के जरिए सामान को ईरान तक पहुंचाया गया है। इसे पहुंचने के लिए समुद्र, हवा और जमीन तीनों रास्तों का उपयोग किया गया है। इन्हें जर्मनी, रूस और चीन से मंगवाया गया था। इन्हीं सामानों के दम पर ईरान ने बड़ी मात्रा में ड्रोन और मिसाइलों का एक जखीरा खड़ा कर लिया है।