क्या ईरान छोड़कर भागने वाले हैं खामेनेई? डोनाल्ड ट्रंप के इंटरव्यू से हलचल तेज
ईरान में 28 दिसंबर से शुरू हुए प्रदर्शन अब कई शहरों में फैल चुके हैं, जिसमें तेहरान समेत अन्य जगहों पर हिंसा बढ़ गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मुद्रास्फीति 42.5 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जिससे जीवनयापन संकट गहरा गया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के बारे में संकेत दिया है कि वे देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे हैं। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप से खामेनेई के रूस जाने की खबरों के बारे में पूछे गया। इस पर उन्होंने कहा, 'वे कहीं जाने की सोच रहे हैं, हालात बहुत खराब हो रहे हैं।' यह बयान ईरान में चल रहे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बीच आया है, जहां आर्थिक संकट और महंगाई के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरानी सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाते हैं या उन्हें मारते हैं, तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा और उन्हें बहुत जोर का झटका देगा।
ईरान में 28 दिसंबर से शुरू हुए प्रदर्शन अब कई शहरों में फैल चुके हैं, जिसमें तेहरान समेत अन्य जगहों पर हिंसा बढ़ गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मुद्रास्फीति 42.5 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जिससे जीवनयापन संकट गहरा गया है। प्रदर्शनकारियों ने इमारतों और प्रतिमाओं में आग लगाई, जबकि सरकार ने इंटरनेट और फोन सेवाएं प्रतिबंधित कर दी हैं। मानवाधिकार समूहों के अनुसार अब तक कम से कम 42 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरानी राज्य टीवी ने इन प्रदर्शनों को अमेरिका और इजरायल के आतंकवादी एजेंटों का षड्यंत्र बताया है।
ट्रंप के सहयोगी ने भी दी चेतावनी
निर्वासित शाही उत्तराधिकारी रेजा पहलवी की अपील ने प्रदर्शनों को और भड़का दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी खामेनेई को कड़ी चेतावनी दी कि अगर वे अपने लोगों को मारते रहे, तो ट्रंप उन्हें खत्म कर देंगे। ट्रंप ने ईरानी लोगों का समर्थन करते हुए कहा कि अमेरिका उनकी आवाज दबाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि कुछ रिपोर्ट्स में खामेनेई के रूस भागने की तैयारी का जिक्र है, जिससे ईरान में राजनीतिक अस्थिरता और गहरा सकती है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।