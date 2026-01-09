Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Donald Trump indicates Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei preparing to flee
क्या ईरान छोड़कर भागने वाले हैं खामेनेई? डोनाल्ड ट्रंप के इंटरव्यू से हलचल तेज

क्या ईरान छोड़कर भागने वाले हैं खामेनेई? डोनाल्ड ट्रंप के इंटरव्यू से हलचल तेज

संक्षेप:

ईरान में 28 दिसंबर से शुरू हुए प्रदर्शन अब कई शहरों में फैल चुके हैं, जिसमें तेहरान समेत अन्य जगहों पर हिंसा बढ़ गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मुद्रास्फीति 42.5 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जिससे जीवनयापन संकट गहरा गया है।

Jan 09, 2026 02:49 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के बारे में संकेत दिया है कि वे देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे हैं। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप से खामेनेई के रूस जाने की खबरों के बारे में पूछे गया। इस पर उन्होंने कहा, 'वे कहीं जाने की सोच रहे हैं, हालात बहुत खराब हो रहे हैं।' यह बयान ईरान में चल रहे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बीच आया है, जहां आर्थिक संकट और महंगाई के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरानी सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाते हैं या उन्हें मारते हैं, तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा और उन्हें बहुत जोर का झटका देगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:पुतिन के घर हमले का रूस ने लिया बदला, यूक्रेन पर दागी खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल

ईरान में 28 दिसंबर से शुरू हुए प्रदर्शन अब कई शहरों में फैल चुके हैं, जिसमें तेहरान समेत अन्य जगहों पर हिंसा बढ़ गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मुद्रास्फीति 42.5 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जिससे जीवनयापन संकट गहरा गया है। प्रदर्शनकारियों ने इमारतों और प्रतिमाओं में आग लगाई, जबकि सरकार ने इंटरनेट और फोन सेवाएं प्रतिबंधित कर दी हैं। मानवाधिकार समूहों के अनुसार अब तक कम से कम 42 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरानी राज्य टीवी ने इन प्रदर्शनों को अमेरिका और इजरायल के आतंकवादी एजेंटों का षड्यंत्र बताया है।

ट्रंप के सहयोगी ने भी दी चेतावनी

निर्वासित शाही उत्तराधिकारी रेजा पहलवी की अपील ने प्रदर्शनों को और भड़का दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी खामेनेई को कड़ी चेतावनी दी कि अगर वे अपने लोगों को मारते रहे, तो ट्रंप उन्हें खत्म कर देंगे। ट्रंप ने ईरानी लोगों का समर्थन करते हुए कहा कि अमेरिका उनकी आवाज दबाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि कुछ रिपोर्ट्स में खामेनेई के रूस भागने की तैयारी का जिक्र है, जिससे ईरान में राजनीतिक अस्थिरता और गहरा सकती है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
America Donald Trump Iran

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।