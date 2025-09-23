Donald trump In UN general assembly I had to end war instead of UNITED NATIONS संयुक्त राष्ट्र की जगह मैंने रुकवाए युद्ध, UNGA में डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया भारत-पाक जंग का जिक्र, International Hindi News - Hindustan
Hindi Newsविदेश न्यूज़Donald trump In UN general assembly I had to end war instead of UNITED NATIONS

संयुक्त राष्ट्र की जगह मैंने रुकवाए युद्ध, UNGA में डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया भारत-पाक जंग का जिक्र

डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दावा किया है कि उन्होंने 7 महीने में सात जंग रुकवाए हैं।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 08:00 PM
संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन शुरू हो गया है। इस दौरान ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने बीते 7 महीने में 7 युद्ध रुकवाए हैं। उन्होंने इस दौरान एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर का क्रेडिट लिया। ट्रंप ने यह भी कहा है कि जंग रुकवाने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र की जगह उन्हें लेनी पड़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि संयुक्त राष्ट्र अपनी क्षमता के हिसाब से काम नहीं कर पा रहा है।

ट्रंप ने अपने दावों को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के लिए एकत्रित दुनिया के बड़े वैश्विक नेताओं के सामने एक बार फिर अपने दावे को दोहराया। अपने दूसरे कार्यकाल में संयुक्त राष्ट्र के मंच से ट्रंप ने कहा, "इसी तरह, सिर्फ सात महीनों में, मैंने सात अकल्पनीय युद्धों को समाप्त कर दिया है। लोग कहते थे कि वे अकल्पनीय हैं। कुछ 31 साल से चल रहे थे। उनमें से दो, 31, 31 साल से चल रहे थे। एक 36 साल का था, एक 28 साल का था।"

ट्रंप ने आगे कहा, "मैंने सात युद्ध समाप्त किए, और सभी मामलों में, वे भयंकर थे, जिनमें अनगिनत हज़ारों लोग मारे गए थे। इसमें कंबोडिया और थाईलैंड, कोसोवो और सर्बिया, कांगो और रवांडा, एक क्रूर, हिंसक युद्ध, पाकिस्तान और भारत, इजरायल और ईरान, मिस्र और इथियोपिया, और आर्मेनिया और अज़रबैजान शामिल हैं।"

