डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर सेकंड्री टैरिफ लगाया, ताकि... अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कह दी बड़ी बात

अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा कि ट्रंप ने आक्रामक आर्थिक दबाव लागू किया है, उदाहरण के लिए भारत पर सेकंड्री टैरिफ, ताकि रूसियों के लिए अपनी तेल अर्थव्यवस्था से अमीर बनना कठिन हो जाए।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रविवार को कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को यूक्रेन पर बमबारी रोकने के लिए मजबूर करने के चलते भारत पर सेकंड्री टैरिफ जैसे आक्रामक आर्थिक दबाव का इस्तेमाल किया है। वेंस एनबीसी न्यूज़ के 'मीट द प्रेस' कार्यक्रम में एक विशेष साक्षात्कार के दौरान बोल रहे थे, जब उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत पर सेकंड्री टैरिफ लगाया गया ताकि रूसियों के लिए अपनी तेल अर्थव्यवस्था से धनवान बनना मुश्किल हो जाए।

ट्रंप प्रशासन रूस से रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत की कड़ी आलोचना करता रहा है। दिलचस्प बात यह है कि वॉशिंगटन रूसी कच्चे तेल के सबसे बड़े आयातक चीन की आलोचना नहीं कर रहा है। भारत यह कहता रहा है कि रूस सहित अन्य देशों से उसकी ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हित और बाजार की गतिशीलता से प्रेरित है।

एनबीसी न्यूज के अनुसार, वेंस को विश्वास है कि इस महीने राष्ट्रपति ट्रंप की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद से उत्पन्न संभावित अड़चनों के बावजूद, अमेरिका रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को समाप्त कराने में मध्यस्थता कर सकता है। रविवार सुबह प्रसारित साक्षात्कार में वेंस ने कहा, "हमारा मानना ​​है कि पिछले कुछ हफ्तों में ही दोनों पक्षों की ओर से कुछ महत्वपूर्ण रियायतें देखने को मिली हैं।"

ट्रंप ने भारत पर सेकंड्री टैरिफ लगाया, ताकि... मॉडरेटर क्रिस्टन वेल्कर ने पूछा, "आप उन्हें जेलेंस्की के साथ बातचीत की मेज पर कैसे लाएंगे और बम गिराना बंद करेंगे?" वेंस ने जवाब दिया कि ट्रंप ने आक्रामक आर्थिक दबाव डाला है, उदाहरण के लिए भारत पर सेकंड्री टैरिफ लगाया, ताकि रूसियों के लिए अपनी तेल अर्थव्यवस्था से अमीर बनना मुश्किल हो जाए।" उन्होंने यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि अगर रूस नरसंहार बंद कर दे तो उसे विश्व अर्थव्यवस्था में फिर से आमंत्रित किया जा सकता है। लेकिन अगर वे नरसंहार बंद नहीं करते हैं तो वे अलग-थलग ही रहेंगे।