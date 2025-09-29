Donald Trump impose 100 percent tariff on films made outside us ट्रंप का नया धमाका: अब फिल्मों पर लगा दिया 100 फीसदी टैरिफ, भारत पर भी पड़ेगा असर, International Hindi News - Hindustan
ट्रंप का नया धमाका: अब फिल्मों पर लगा दिया 100 फीसदी टैरिफ, भारत पर भी पड़ेगा असर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को पूरी दुनिया को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने अमेरिका के बाहर निर्मित फिल्मों पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि डोनाल्ट ट्रंप के इस फैसले से भारत में बनी फिल्मों पर भी पड़ेगा।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 07:00 PM
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को पूरी दुनिया को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने अमेरिका के बाहर निर्मित फिल्मों पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि डोनाल्ट ट्रंप के इस फैसले से भारत में बनी फिल्मों पर भी पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट साझा करते हुए घोषणा की कि विदेशों में निर्मित सभी फिल्मों पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा।

उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि हमारा फिल्म उद्योग अन्य देशों द्वारा अमेरिका से ठग लिया गया है, ठीक उसी तरह जैसे किसी बच्चे से उसकी कैंडी छीन ली जाती है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि कैलिफोर्निया अपने कमजोर और अक्षम गवर्नर के कारण इस समस्या से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। इसलिए लंबे समय से चली आ रही अनसुलझी समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से मैं विदेशों में बनी सभी फिल्मों पर 100% टैरिफ लागू करूंगा।

इसके ठीक बाद एक अन्य पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि उत्तरी कैरोलिना, जिसने अपना फर्नीचर उद्योग को चीन और अन्य देशों के हवाले कर पूरी तरह गंवा दिया है, उसे फिर से महान बनाने के उद्देश्य से मैं उन सभी देशों पर टैरिफ लगाऊंगा जो अमेरिका में अपना फर्नीचर उत्पादन नहीं करते। उन्होंने आगे कहा कि इसके बारे अधिक जानकारी बाद में दिया जाएगा।

यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति की 26 सितंबर की उस पूर्व घोषणा के बाद जारी की गई है, जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि उनका प्रशासन 1 अक्टूबर 2025 से ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाएगा, जब तक कि दवा कंपनियां अमेरिका में अपना उत्पादन संयंत्र न स्थापित कर लें।

बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका में भारतीय फिल्मों का कारोबार लगभग 20 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। अगर भारतीय फिल्मों पर 100 फीसदी टैरिफ लगाया जाता है, तो इसका असर भारतीय फिल्म उद्योग पर पड़ेगा। गौरतलब है कि कोरोना महामारी से पहले अमेरिका में भारतीय फिल्म बाजार मात्र 8 मिलियन डॉलर का था, लेकिन महामारी के समाप्त होने के बाद यह तेजी से बढ़कर करीब 20 मिलियन डॉलर हो गया।

