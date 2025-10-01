Donald Trump holds phone Script in Netanyahu hand Isreal apologised Qatar for Doha Attack डोनाल्ड ट्रंप की गोद में फोन और नेतन्याहू के हाथ ‘स्क्रिप्ट’, अमेरिका ने कतर से ऐसे मंगवाई माफी, International Hindi News - Hindustan
डोनाल्ड ट्रंप की गोद में फोन और नेतन्याहू के हाथ ‘स्क्रिप्ट’, अमेरिका ने कतर से ऐसे मंगवाई माफी

बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका में ट्रंप के सामने दोहा हमले के लिए कतर के अमीर से माफी मांगी थी। दोहा में 9 सितंबर को हुए हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने नाराजगी जताई थी और कहा था कि वे इससे बिल्कुल खुश नहीं हैं।

Wed, 1 Oct 2025
बीते 9 सितंबर को कतर पर हमले के बाद से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चौतरफा घिर गए थे। जहां एक तरफ दुनियाभर के मुस्लिम नेताओं ने एक सुर में दोहा अटैक की निंदा की, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी नेतन्याहू को खूब सुनाया। मामला बढ़ने पर बीते सोमवार को नेतन्याहू ने आखिरकार कतर से माफी मांगी है। नेतन्याहू ने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठकर कतर के अमीर शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी से माफी मांगी। अब वाइट हाउस से सामने आई कुछ तस्वीरें अलग ही कहानी बयां कर रही है। इन तस्वीरों से यह चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि नेतन्याहू ने अमेरिका की ‘स्क्रिप्ट’ पढ़कर कतर से माफी मांगी।

दरअसल बुधवार को वाइट हाउस ने बीते सोमवार को नेतन्याहू और ट्रंप के बीच हुई मुलाकात के वक्त की कुछ तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गोद में टेलीफोन दिखाई दे रहा है, जिसका तार नेतन्याहू पकड़े हैं। वहीं नेतन्याहू के हाथ में एक दस्तावेज भी नजर आ रहा है, जिसे कथित तौर पर अमेरिकी स्क्रिप्ट बताया जा रहा है। यह तस्वीरें संभवतः तभी की है, जब नेतन्याहू ने अल थानी को फोन मिलाया था।

जैसे ही वाइट हाउस ने इन तस्वीरों को जारी किया, यह चर्चाएं शुरू हो गईं कि ट्रंप ने नेतन्याहू को स्क्रिप्ट देकर कतर से माफी मंगवाई। इजरायली प्रधानमंत्री ने फोन पर कथित तौर पर अपने कतरी समकक्ष के सामने 9 सितंबर के हमले के लिए गहरा अफसोस जताया। वहीं उन्होंने संप्रभुता के उल्लंघन को भी स्वीकार किया और भविष्य में इस तरह के हमले न होने देने का भी वादा किया। हालांकि ये शब्द उनके अपने थे या अमेरिका के, इस पर बहस शुरू हो गया है।

बता दें कि इजरायल ने हमास के अधिकारियों की एक बैठक को निशाना बनाकर कतर की राजधानी दोहा पर हमला कर दिया था। हमले में 5 लोग मारे गए, जिनमें हमास के वरिष्ठ अधिकारी खलील अल-हय्या का बेटा भी शामिल था। ट्रंप ने शुरुआत में हमले की कोई पूर्व जानकारी न होने का दावा किया था। ट्रंप कथित तौर पर नेतन्याहू की इस कार्रवाई से उन पर बेहद नाराज थे।

