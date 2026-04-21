टेढ़े-मेढ़े हाथ और लड़खड़ाते कदम, क्या ईरान युद्ध के बीच खराब हो रही डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत?
ईरान युद्ध के बीच अत्यधिक तनाव की वजह से क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वास्थ्य खराब हो रहा है? कई विडियो और तस्वीरों की वजह से इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि जानकारों का कहना है कि बिना जांच या फिर क्लीनिकल प्रॉसेस के कुछ कहा नहीं जा सकता है।
डोनाल्ड ट्रंप की सेहत को लेकर कई बार कयास सामने आए हैं। उनकी उम्र की वजह से कई बार दावा किया जाता है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। 79 साल की उम्र में दोबारा पद संभालने वाले वह अमेरिका के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपतियों में शामिल हैं। ईरान युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप के हावभाव और गेस्चर से एक बार फिर चर्चा का बाजार गर्म है। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ईरान युद्ध के चलते उन्हें अत्यधिक तनाव झेलना पड़ रहा है और इसका बुरा असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ रही है। खास तौर पर उनके खड़े होने की स्टाइल पर गौर किया जा रहा है। कई ऐसी तस्वीरें हैं जिनको देखकर कहा जा रहा है कि उन्हें खड़े होने में दिक्कत हो रही है और इसलिए दोनों पैरों के बीच में ज्यादा गैप करके खड़े होते हैं।
सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी तैर रहे हैं, इसमें देखा जा सकता है कि उन्होंने अपने पैरों को वी शेप में करके रखा है। वहीं हाथ एक तरफ बेतरतीब लटका हुआ है। इसपर कमेंट करने वालों का कहना है कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप को बैलेंसिंग में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो। एक अन्य क्लिप में उन्हें थोड़ा लंगड़ाते हुए देखा गया। इसके बाद यूजर्स ने कहा कि हो सकता है कि उनके पैरों में सूजन हो। हालांकि कई बार स्वास्थ्य की ऐसी समस्याएं बेहद सामान्य होती हैं। विमान में लंबी दूरी तय करने से भी ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं और चलने फिरने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है।
मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह से तस्वीरों या फिर वीडियो के आधार पर स्वास्थ्य को लेकर सही से जानकारी नहीं दी जा सकती है। वीडियो पर किया गया कॉमेंट मिसलीडिंग भी हो सकता है। ज्यादा उम्र के लोगों में लड़खड़ाना या फिर वी शेप में खड़े होना सामान्य बात होती है। कई बार जूते या फिर आर्थराइटिस की वजह से भी व्यक्ति को खड़े होने में असुविधा होती है। बिना क्लीनिकल चेकअप के किसी के स्वास्थ्य के बारे में इस तरह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है।
मीटिंग के दौरान चिल्लाते हैं ट्रंप?
कई लोगों का कहना है कि ईरान युद्ध की वजह से डोनाल्ड ट्रंप तनाव का सामना कर रहे हैं और इसका असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। एक दावा यह भी किया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप सिचुएशन रूम में अपने साथियों पर ही चीखते-चिल्लाते हैं। एक बार तो उन्हें मीटिंग के दौरान ही बाहर ले जाना पड़ा। एक तस्वीर को लेकर दावा किया गया कि उनका चेहरा लटका हुआ है। हालांकि कई ऐसी तस्वीरें भी क्लिक हो जाती हैं जिसमें किसी की आंखें बंद होती हैं। यह भी एक आम बात है।
क्यों दिखाई देते हैं ऐसे लक्षण
हाथ कांपना, चेहरा लटकना या फिर ल़खड़ाना यह कई वजह से हो सकता है। इसकी वजह बीमार होना, तनाव या फिर न्यूरो से संबंधी दिक्त हो सकती है। उम्र की वजह से भी ऐसी समस्याएं सामने आ सकता है। बिना पर्याप्त क्नीनिकल डायग्नोसिस के सही वजह नहीं बताई जा सकती है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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