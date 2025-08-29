Donald Trump health deteriorates JD Vance said I am ready to take over as President पद संभालने के लिए तैयार...राष्ट्रपति ट्रंप की खराब सेहत की अटकलों बीच जेडी वेंस, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Donald Trump health deteriorates JD Vance said I am ready to take over as President

पद संभालने के लिए तैयार...राष्ट्रपति ट्रंप की खराब सेहत की अटकलों बीच जेडी वेंस

Donald Trump health: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खराब सेहत की अटकलों के बीच उपराष्ट्रपति जे डी वेंस ने कहा है कि वह पद संभालने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरह से स्वस्थ हैं।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान Fri, 29 Aug 2025 11:18 AM
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों अपने फैसलों की वजह से दुनिया भर के देशों की सुर्खियों में बने हुए हैं। ऐसे में उनके पद पर रहने या न रहने को लेकर भी दुनिया बड़े गौर से देख रही है। उनकी सेहत को लेकर भी तमाम तरह की अटकलें लगाई जाती रहती हैं। हालांकि वाइट हाउस और ट्रंप परिवार की तरफ से उनकी सेहत को बिल्कुल सही बताया जाता है। इस सब के बीच उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर कोई 'भयानक त्रासदी' घटित होती है, तो वह राष्ट्रपति पद संभालने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि ट्रंप का स्वास्थ्य बेहतर है।

यूएस टुडे को दिए इंटरव्यू में जेडी वेंस ट्रंप के स्वास्थ्य और अपने राष्ट्रपति पद को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति अच्छी स्थिति में हैं, वह अपना शेष कार्यकाल पूरा करेंगे और अमेरिका को महान बनाने के अपने काम में लगे रहेंगे।"

जेडी ने आगे कहा, "भगवान न करे, कोई ऐसी भयानक घटना होती है, तो मैं पिछले 200 दिनों से ट्रंप के अंडर ट्रेनिंग ले रहा हूं, तो मैं राष्ट्रपति पद संभालने के लिए भी तैयार हूं।"

गौरतलब है कि वेंस की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब बार-बार ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हाल ही में दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्युंग के साथ मुलाकात के दौरान ट्रंप के हाथ पर चोट के निशान देखे गए थे। हाालंकि वाइट हाउस से जब इस चोट के बारे में जानकारी मांगी गई, तो उन्होंने बताया कि बार-बार हाथ मिलाने और एस्पिरिन का इस्तेमाल करने की वजह से यह चोट लगी है। मालूम हो कि ट्रंप के हाथ की यह चोट पहली बार जुलाई में दिखाई दी थी, लेकिन तब इसे बड़ी ही चतुराई के साथ फाउंडेशन से ढ़क दिया गया था।

