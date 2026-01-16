किसी को नहीं छोड़ेंगे ट्रंप; बोले- जिसने ग्रीनलैंड डील पर साथ नहीं दिया, उस पर...
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर एक बार फिर से यूरोपीय देशों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई देश ग्रीनलैंड समझौते से सहमत नहीं होता है, तो वह उस पर टैरिफ लगा सकते हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर अपनी योजना को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। यूरोपीय देशों द्वारा ग्रीन लैंड में भेजे जा रहे सैन्य साजो सामान को देखते हुए ट्रंप ने कहा है कि जो भी देश ग्रीन लैंड पर उनके समझौते पर सहमत नहीं है, अमेरिका उन पर प्रतिबंध लगा सकता है।
अमेरिकी राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक स्वास्थ्य कार्यक्रम में ट्रंप ने ग्रीन लैंड के मुद्दे पर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, "अगर वे (यूरोपीय देश) ग्रीनलैंड समझौते का समर्थन नहीं करते हैं, तो मैं उन देशों पर टैरिफ लगा सकता हूं। हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत है, उन्हें यह समझना होगा।"
