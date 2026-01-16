Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Donald Trump has warned countries on Greenland issue saying if they do not support impose tariffs
किसी को नहीं छोड़ेंगे ट्रंप; बोले- जिसने ग्रीनलैंड डील पर साथ नहीं दिया, उस पर...

किसी को नहीं छोड़ेंगे ट्रंप; बोले- जिसने ग्रीनलैंड डील पर साथ नहीं दिया, उस पर...

संक्षेप:

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर एक बार फिर से यूरोपीय देशों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई देश ग्रीनलैंड समझौते से सहमत नहीं होता है, तो वह उस पर टैरिफ लगा सकते हैं।

Jan 16, 2026 10:02 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर अपनी योजना को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। यूरोपीय देशों द्वारा ग्रीन लैंड में भेजे जा रहे सैन्य साजो सामान को देखते हुए ट्रंप ने कहा है कि जो भी देश ग्रीन लैंड पर उनके समझौते पर सहमत नहीं है, अमेरिका उन पर प्रतिबंध लगा सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक स्वास्थ्य कार्यक्रम में ट्रंप ने ग्रीन लैंड के मुद्दे पर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, "अगर वे (यूरोपीय देश) ग्रीनलैंड समझौते का समर्थन नहीं करते हैं, तो मैं उन देशों पर टैरिफ लगा सकता हूं। हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत है, उन्हें यह समझना होगा।"

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
