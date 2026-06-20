'फिर से दोस्त बनना चाहती हैं मेलोनी' डोनाल्ड ट्रंप का इटली की PM पर पलटवार, बोले- बार-बार फोटो मांगी

Donald trump: डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जी7 समिट के दौरान इटली की पीएम ने फोटो मांगी थी। इटली में उनकी लोकप्रियता घट रही है। इसलिए वह एक बार फिर से अमेरिका की दोस्त बनना चाहती हैं।

Donald trump and Meloni: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया है कि इटली पीएम मेलोनी ने फ्रांस में जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान उनसे बार-बार फोटो खिंचवाने का अनुरोध किया था। इस हमले से एक कदम आगे बढ़ते हुए ट्रंप ने दावा किया कि इटली में प्रधानमंत्री मेलोनी की लोकप्रियता घट रही है। इसलिए अब वह एक बार फिर से अमेरिका के साथ दोस्ती करके अपनी रेटिंग बढ़ाना चाहती हैं।

दरअसल, यह पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ था, जब जी7 से वापस आए ट्रंप ने दावा किया था कि इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने जी7 समिट के दौरान उनसे साथ में फोटो खिंचवाने का आग्रह किया था। ट्रंप के इस बयान पर मेलोनी ने पलटवार करते हुए कहा था कि वह और उनका देश इटली किसी के आगे नहीं झुकता और उन्होंने फोटो के लिए नहीं कहा।

ट्रंप ने दोबारा साधा निशाना इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के जवाब के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा, "इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने फ्रांस में हुई बैठक के दौरान बार-बार मेरे साथ तस्वीर खिंचवाने का अनुरोध किया। उन्होंने ईरान युद्ध को दौरान अमेरिका का साथ नहीं दिया। शायद इसीलिए इटली में भी उनकी लोकप्रियता घट रही है। अमेरिका, इटली से प्यार करता है और उसकी रक्षा करता है।"

ट्रंप ने ईरान युद्ध को लेकर नाटो पर भी साधा निशाना इसके बाद ट्रंप ने ईरान युद्ध के दौरान इटली द्वारा रनवे और एयरबेस का इस्तेमाल न करने को लेकर भी इटली और नाटो पर निशाना साधा। ट्रंप ने लिखा, "उन्होंने (मेलोनी ने) हमें इटली की एयरबेस और रनवे का इस्तेमाल भी नहीं करने दिया, जिससे हमें लॉजिस्टिक्स को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ा। ठीक ऐसा ही नाटो ने भी किया था। वह भी ऐसे समय में जब हम लगातार नाटो के ऊपर अरबों डॉलर खर्च करते हैं। अब जबकि अमेरिका ने ईरान को हरा दिया है, तो यह सभी अपने राजनीतिक नंबर बढ़ाने के लिए अमेरिका से दोस्ती करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा।"

बता दें, इससे पहले शुक्रवार को इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने ट्रंप पर पलटवार करते हुए झूठी कहानी बनाने का आरोप लगाया था। सोशल मीडिया साइट पर एक वीडियो शेयर करते हुए मेलोनी ने कहा, "अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान पूरी तरह से मनगढ़ंत है। सच कहूं तो मैं स्तब्ध हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने सहयोगी देशों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। वैसे भी, यह पहली बार नहीं हुआ है। यह शर्म की बात है कि वह पश्चिम और अमेरिका के दुश्मनों के साथ इतना कट्टर व्यवहार नहीं दिखाते हैं। बल्कि वहां पर जाकर यह नरम और सहयोगी के तौर पर नजर आते हैं।"

अमेरिका और इटली के संबंधों में खटास अमेरिका और इटली के राष्ट्राध्यक्षों के इन बयानों के बाद दोनों देशों के बीच में भी काफी तनाव देखने को मिला। इटली के विदेश मंत्री ने भी अपनी अमेरिकी यात्रा को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ कही गई गंभीर और अपमानजनक बातें पूरे इटली का अपमान हैं।”