ताइवान को 400 मिलियन डॉलर की सहायता पर रोक, जिनपिंग संग बातचीत से पहले ट्रंप का बड़ा फैसला

अमेरिकी मीडिया के मुताबिक, ट्रंप और जिनपिंग के बीच टिकटॉक को लेकर एक डील पर चर्चा होगा। इसका मकसद ऐप को इसके चीनी मालिक बाइटडांस से अलग करना है, ताकि अमेरिका में इसे बैन होने से बचाया जा सके।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 02:00 PM
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान को 400 मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता देने से इनकार कर दिया है। साथ ही, वह चीन के साथ एक ट्रेड डील करने की कोशिश में हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने सूत्रों के हवाले से बताया, 'चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ ट्रंप एक डील करना चाहते हैं। ट्रंप प्रशासन बीजिंग के साथ रिश्ते नरम करने का प्रयास कर रहा है।' यह खबर ऐसे समय आई है, जब ट्रंप और जिनपिंग आज ही फोन पर बात करने वाले हैं। हालांकि, व्हाइट हाउस के प्रतिनिधि ने कहा कि सहायता पैकेज पर फैसला अभी अंतिम नहीं है और इसे फिर से देखा जा सकता है।

अमेरिकी मीडिया के मुताबिक, ट्रंप और जिनपिंग के बीच टिकटॉक को लेकर एक डील पर चर्चा होगी। इसका मकसद ऐप को इसके चीनी मालिक बाइटडांस से अलग करना है, ताकि अमेरिका में इसे बैन होने से बचाया जा सके। ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से कहा था, 'टिकटॉक पर हमारी डील हो गई है। मैंने चीन के साथ समझौता किया है। मैं शुक्रवार को राष्ट्रपति जिनपिंग से बात करूंगा ताकि सबकुछ पक्का हो जाए।'

टिकटॉक को लेकर यूएस-चीन में होगी डील

पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक कानून बनाया था, जिसमें टिकटॉक की पैरेंट कंपनी बाइटडांस को ये ऐप बेचने या अमेरिका में बैन का सामना करने को कहा गया था, क्योंकि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। इस साल जनवरी में एक अमेरिकी कानून लागू होने वाला था, जिसके तहत बाइटडांस को गैर-चीनी मालिक ढूंढना था, वरना टिकटॉक बैन हो जाता। हालांकि, राष्ट्रपति ट्रंप ने बाद में इसकी समय सीमा बढ़ा दी। अब इसे बैन से बचाने के लिए नए रास्ते खोजे जा रहे हैं।

ताइवान पर कब्जा करने की धमकी दोहराई

इस बीच, चीन के रक्षा मंत्री दोंग जुन ने ताइवान को लेकर बड़ा बयान दिया है। बीजिंग में सुरक्षा फोरम की शुरुआत पर एक बार फिर उन्होंने यह धमकी दी कि उनका देश स्वशासित ताइवान पर कब्जा करेगा। दोंग ने अंतरराष्ट्रीय सैन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ताइवान का चीन में पुनर्स्थापन युद्धोपरांत अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा है। ताइवान 2.3 करोड़ लोगों वाला लोकतंत्र है, जो वर्ष 1949 से चीन से अलग है। बीजिंग ताइवान को एक अलग प्रांत मानता है और उसने ताइवान को अपने नियंत्रण में लाने के लिए बल प्रयोग से इनकार नहीं किया है। चीन लगभग रोजाना द्वीप के पास युद्धपोत और विमान भेजकर ताइवान पर सैन्य दबाव बनाता है।

