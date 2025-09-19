ताइवान को 400 मिलियन डॉलर की सहायता पर रोक, जिनपिंग संग बातचीत से पहले ट्रंप का बड़ा फैसला

अमेरिकी मीडिया के मुताबिक, ट्रंप और जिनपिंग के बीच टिकटॉक को लेकर एक डील पर चर्चा होगा। इसका मकसद ऐप को इसके चीनी मालिक बाइटडांस से अलग करना है, ताकि अमेरिका में इसे बैन होने से बचाया जा सके।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान को 400 मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता देने से इनकार कर दिया है। साथ ही, वह चीन के साथ एक ट्रेड डील करने की कोशिश में हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने सूत्रों के हवाले से बताया, 'चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ ट्रंप एक डील करना चाहते हैं। ट्रंप प्रशासन बीजिंग के साथ रिश्ते नरम करने का प्रयास कर रहा है।' यह खबर ऐसे समय आई है, जब ट्रंप और जिनपिंग आज ही फोन पर बात करने वाले हैं। हालांकि, व्हाइट हाउस के प्रतिनिधि ने कहा कि सहायता पैकेज पर फैसला अभी अंतिम नहीं है और इसे फिर से देखा जा सकता है।

अमेरिकी मीडिया के मुताबिक, ट्रंप और जिनपिंग के बीच टिकटॉक को लेकर एक डील पर चर्चा होगी। इसका मकसद ऐप को इसके चीनी मालिक बाइटडांस से अलग करना है, ताकि अमेरिका में इसे बैन होने से बचाया जा सके। ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से कहा था, 'टिकटॉक पर हमारी डील हो गई है। मैंने चीन के साथ समझौता किया है। मैं शुक्रवार को राष्ट्रपति जिनपिंग से बात करूंगा ताकि सबकुछ पक्का हो जाए।'

टिकटॉक को लेकर यूएस-चीन में होगी डील पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक कानून बनाया था, जिसमें टिकटॉक की पैरेंट कंपनी बाइटडांस को ये ऐप बेचने या अमेरिका में बैन का सामना करने को कहा गया था, क्योंकि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। इस साल जनवरी में एक अमेरिकी कानून लागू होने वाला था, जिसके तहत बाइटडांस को गैर-चीनी मालिक ढूंढना था, वरना टिकटॉक बैन हो जाता। हालांकि, राष्ट्रपति ट्रंप ने बाद में इसकी समय सीमा बढ़ा दी। अब इसे बैन से बचाने के लिए नए रास्ते खोजे जा रहे हैं।