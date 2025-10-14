इजरायल से इतना प्यार कि बेटी ने धर्म बदल लिया… इजरायली संसद में बोले ट्रंप; वीडियो वायरल

डोनाल्ड ट्रंप गाजा शांति समझौते पर सहमति बनने और बंधकों की रिहाई का जश्न मनाने के लिए सोमवार को इजरायल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने इजरायली संसद को भी संबोधित किया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बीते सोमवार को इजरायली संसद में दिए गए भाषण के कई क्लिप्स को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। इनमें से एक वीडियो ने खास तौर पर लोगों का ध्यान खींचा है जिसमें ट्रंप ने अपनी बेटी इवांका ट्रंप का जिक्र किया है। इस दौरान उन्होंने दामाद जेरेड कुशनर के भी तारीफों के पुल बांधे। ट्रंप सोमवार को इजरायली बंधकों की रिहाई के बाद इजरायल पहुंचे थे जहां उन्होंने संसद नेसेट को संबोधित किया।

नेसेट में अपने भाषण के दौरान ट्रंप ने कहा कि इवांका ट्रंप के पति को इजरायल इतना पसंद है कि इवांका ने यहूदी धर्म अपना लिया। बता दें कि इस दौरान इवांका और कुशनर वहीं मौजूद थे। ट्रंप ने इजरायली सांसदों से कहा, "मैं उस शख्स का भी विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं जो इजरायल से सच्चा प्यार करता है, सच में इतना प्यार करता है कि मेरी बेटी ने धर्म परिवर्तन कर लिया।" ट्रंप ने आगे कहा, "बीबी, आप जानते हैं कि मेरे लिए यह संभव नहीं हो पाता। वह बहुत खुश हैं।”

यह सुनते ही इजरायली सांसदों ने खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से इवांका और कुशनर का स्वागत किया गया। ट्रंप ने आगे इजरायल और हमास के बीच हुए युद्धविराम में अपने दामाद जेरेड कुशनर के योगदान की भी तारीफ की। दरअसल जेरेड कुशनर को इजरायली अधिकारियों से समझौते पर बातचीत की भूमिका दी गई थी। ट्रंप ने कहा, “जेरेड बहुत मददगार रहे हैं। उन्होंने वाकई कुछ बहुत खास किया। उन्होंने बहुत ही अद्भुत लोगों के एक समूह के साथ अब्राहम समझौते की स्थापना की।"