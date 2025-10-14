Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Donald Trump hail daughter Ivanka in Knesset speech her conversion to Judaism

इजरायल से इतना प्यार कि बेटी ने धर्म बदल लिया… इजरायली संसद में बोले ट्रंप; वीडियो वायरल

डोनाल्ड ट्रंप गाजा शांति समझौते पर सहमति बनने और बंधकों की रिहाई का जश्न मनाने के लिए सोमवार को इजरायल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने इजरायली संसद को भी संबोधित किया।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 05:56 PM
share Share
Follow Us on
इजरायल से इतना प्यार कि बेटी ने धर्म बदल लिया… इजरायली संसद में बोले ट्रंप; वीडियो वायरल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बीते सोमवार को इजरायली संसद में दिए गए भाषण के कई क्लिप्स को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। इनमें से एक वीडियो ने खास तौर पर लोगों का ध्यान खींचा है जिसमें ट्रंप ने अपनी बेटी इवांका ट्रंप का जिक्र किया है। इस दौरान उन्होंने दामाद जेरेड कुशनर के भी तारीफों के पुल बांधे। ट्रंप सोमवार को इजरायली बंधकों की रिहाई के बाद इजरायल पहुंचे थे जहां उन्होंने संसद नेसेट को संबोधित किया।

नेसेट में अपने भाषण के दौरान ट्रंप ने कहा कि इवांका ट्रंप के पति को इजरायल इतना पसंद है कि इवांका ने यहूदी धर्म अपना लिया। बता दें कि इस दौरान इवांका और कुशनर वहीं मौजूद थे। ट्रंप ने इजरायली सांसदों से कहा, "मैं उस शख्स का भी विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं जो इजरायल से सच्चा प्यार करता है, सच में इतना प्यार करता है कि मेरी बेटी ने धर्म परिवर्तन कर लिया।" ट्रंप ने आगे कहा, "बीबी, आप जानते हैं कि मेरे लिए यह संभव नहीं हो पाता। वह बहुत खुश हैं।”

यह सुनते ही इजरायली सांसदों ने खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से इवांका और कुशनर का स्वागत किया गया। ट्रंप ने आगे इजरायल और हमास के बीच हुए युद्धविराम में अपने दामाद जेरेड कुशनर के योगदान की भी तारीफ की। दरअसल जेरेड कुशनर को इजरायली अधिकारियों से समझौते पर बातचीत की भूमिका दी गई थी। ट्रंप ने कहा, “जेरेड बहुत मददगार रहे हैं। उन्होंने वाकई कुछ बहुत खास किया। उन्होंने बहुत ही अद्भुत लोगों के एक समूह के साथ अब्राहम समझौते की स्थापना की।"

बता दें कि ट्रंप की बेटी यहूदी धर्म अपना चुकी हैं। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक इवांका ने न्यूयॉर्क में यहूदियों के एक पवित्र धर्मस्थल में यहूदी धर्म अपना लिया था। हालांकि 2009 में ऑर्थोडॉक्स यहूदी जेरेड कुशनर से शादी करने से पहले उन्होंने अपने धर्म या यहूदी धर्म अपनाने के बारे में बहुत कम बात की थी।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Donald Trump

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।