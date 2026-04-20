होर्मुज खुलवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के पास थे तीन रास्ते, अखिर नाकाबंदी पर ही क्यों उतारू अमेरिका
अमेरिका के पास होर्मुज खुलवाने के लिए नाकेबंदी के अलावा तीन और रास्ते थे। वह शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत के जरिए समझौता कर सकता था या फिर और ज्यादा आक्रामक होकर ईरान को घुटनों पर ला सकता था। फिर यही रास्ता क्यों चुना गया?
अमेरिका की नाकेबंदी वाली जिद के बाद ईरान ने एक बार फिर होर्मुज को बंद करने का फैसला किया है। इससे पहले ईरान ने ही कहा था कि वह होर्मुज को खोलने जा रहा है। ईरान के ऐलान के बाद ही ट्रंप ने कह दिया कि नाकेबंदी में कोई ढील नहीं दी जाएगी। ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर अमेरिका नाकेबंदी जारी रखेगा तो दोबारा होर्मुज को बंद करने से परहेज नहीं किया जाएगा।
जानकारों का कहना है कि अमेरिका के पास होर्मुज को खुलवाने के तीन रास्ते थे। हालांकि अमेरिका ने नाकाबंदी ही चुना। अमेरिका नहीं चाहता कि दुनिया के सामने संदेश जाए कि अमेरिका को झुकना पड़ा है। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका ईरान का युद्ध शुरू करके बुरी तरह फंस चुका है। उसको अपनी साख की भी चिंता है। ऐसे में वह टकराव के ही विकल्प को चुन रहा है।
अमेरिका के पास क्या थे तीन रास्ते
अमेरिका के पास होर्मुज खुलाने के तीन रास्ते थे। पहला रास्ता तो था कि बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण ढंग से समझौता करके विकल्प निकाला जाए। दूसरा था युद्ध से पहले वाली स्थिति को बहाल किया जाए। यानी अमेरिका भी अपनी आक्रामकता को खत्म करे और जैसी स्थिति बनी हुई थी, वैसी ही रहे। तीसरा विकल्प था कि अमेरिका आक्रामक होकर ईरान के ऑइल इन्फ्रास्ट्रक्चर को धराशायी कर दे और खर्ग द्वीप पर कब्जा कर ले। इससे होर्मुज तो खुलवाया जा सकता था, लेकिन शांति की संभावनाएं लगभग खत्म हो जातीं।
डोनाल्ड ट्रंप ने इन तीनों रास्तों से परहेज किया और नाकेबंदी का रास्ता चुना। इस युद्ध में अमेरिका को अंदाजा नहीं था कि वह इतना अकेला पड़ेगा। बार-बार अपील के बाद भी नेटो सहयोगी साथ नहीं आए। एशिया में भी उसे कोई बड़ा समर्थन नहीं मिला। अमेरिका का विचार है कि अगर होर्मुज और ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी कर दी जाती है तो उसकी कमर टूटने लगेगी और वह अमेरिका की शर्तों पर होर्मुज खोलने को राजी हो जाएगा।
अमेरिका और अन्य देशों का भी नुकसान
होर्मुज बंद रहने और अमेरिका की नाकेबंदी से केवल ईरान का ही नुकसान नहीं हो रहा है बल्कि अन्य देश भी पिस रहे हैं। होर्मुज बंद होने से कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। वहीं खाड़ी देशों की सप्लाई चेन भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। वहीं अमेरिका को लगता है कि जब सभी खाड़ी देशों को नुकसान होगा तो वे होर्मुज खुलवाने के लिए अमेरिका के साथ आ जाएंगे। हालांकि अब तक तो ऐसा होता नजर नहीं आया है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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