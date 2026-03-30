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ईरान, वेनेजुएला तो बस शुरुआत, लंबा गेम खेल रहे डोनाल्ड ट्रंप; भारत पर भी असर

Mar 30, 2026 04:14 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान और वेनेजुएला पर हमला कर अपने इरादे साफ कर चुके हैं। अब उनके युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ ने ग्रीनलैंड से लेकर पनामा तक और अलास्का से लेकर गुयाना तक के लिए रणनीति को साफ कर दिया है। 

ईरान, वेनेजुएला तो बस शुरुआत, लंबा गेम खेल रहे डोनाल्ड ट्रंप; भारत पर भी असर

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने के साथ ही अन्य देशों को ऊपर धौंस जमाना शुरू कर दिया था। शुरुआत में लोगों ने इसे ट्रंप का बड़बोलापन माना, लेकिन टैरिफ मामला और जेलेंस्की के साथ उनके व्यवहार ने नाटो के साथ-साथ तमाम देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका को फिर से महान बनाने का वादा करके सत्ता में आए ट्रंप, ईरान और वेनेजुएला से कहीं आगे बढ़ने का प्लान बनाकर बैठे हैं। ट्रंप के इस प्लान का संकेत उनके युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ ने दिया। उन्होंने 'ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका' नामक एक नई भू-राजनीतिक रणनीति पेश करते हुए इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया।

अमेरिकी सेना के दक्षिणी कमांड मुख्यालय में सैनिकों से बात करते हुए हेगसेथ ने ट्रंप प्रशासन का यह प्लान बताया। उन्होंने कहा कि ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका का दायरा उत्तर में ग्रीनलैंड से लेकर गल्फ और अमेरिका (गल्फ ऑफ मैक्सिको) तक फैला हुआ है। इसके अलावा अलास्का से लेकर पनामा और गुयाना तक का हिस्सा इसमें शामिल है। उन्होंने जोर दिया कि इस पूरे उत्तरी गोलार्ध को एक सुरक्षा क्षेत्र के रूप में परिभाषित करना चाहिए।

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भारत की ग्लोबल साउथ वाली नीति पर असर

भारत पिछले काफी समय से ग्लोबल साउथ को एक भू राजनीतिक रणनीति के रूप में पेश कर रहा है। नई दिल्ली ने हर बड़े प्लेटफॉर्म पर इसकी वकालत की है। ग्लोबल साउथ में गुयाना समेत ऐसे कई देश शामिल हैं, जिसे ट्रंप प्रशासन अपने नए ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका जोन का हिस्सा बता रहा है।

ग्लोबल साउथ पर बात करते हुए हेगसेथ ने साफ किया कि गुयाना, क्यूबा और वेनेजुएला जैसे देशों को ग्लोबल साउथ का हिस्सा न मानते हुए ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका के तहत एक साझा रणनीतिक क्षेत्र मानना चाहिए। उन्होंने कहा, "यह एक ऐसा साझा सुरक्षा क्षेत्र होगा, जिसमें हम सभी पहले से रहते आ रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी अमेरिका की है।"

दक्षिण अमेरिका की स्थिति भी की साफ

ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका का सपना बनाकर बैठे हेगसेथ ने भूगोल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का बंटवारा किया। उन्होंने जोर दिया कि ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में प्राकृतिक सीमाएं मौजूद हैं। इसमें अमेजन वर्षावन,एंडीज पर्वत शामिल हैं, जो उत्तर और दक्षिण को अलग करते हैं। उन्होंने कहा कि इन सीमाओं के उत्तर में स्थित और उत्तर अटलांटिक या उत्तर प्रशांत महासागर से घिरे देश एक साझा सुरक्षा ढांचे में आते हैं।

क्या है ट्रंप का गेम प्लान?

ट्रंप प्रशासन अपनी इस ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका नीति के तहत उत्तरी गोलार्ध में अपने सैन्य ठिकानों और उपस्थिति को बढ़ाने की योजना बना रहा है। हेगसेथ ने कहा, "उत्तर अमेरिका को अपनी सैन्य उपस्थिति को और तैयारी को मजबूत करना होगा। ताकि हम इस साझा सुरक्षा क्षेत्र की बड़े स्तर पर रक्षा कर सकें।" हालांकि, उन्होंने इस सुरक्षा खर्चे का भार केवल वाशिंगटन पर डालने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अलावा इस क्षेत्र के अन्य देशों को भी इसमें खर्च करना होगा।

दरअसल, अमेरिका शुरुआत से ही खुद को इस पूरे क्षेत्र का नेता मानता आया है। मुनरो डॉक्ट्रीन के तहत भी उसने यूरोपीय देशों के साथ यह शर्त रखी थी कि वह देश इस क्षेत्र में आकर कुछ नहीं करेंगे। इन देशों की जिम्मेदारी केवल अमेरिका की होगी। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अमेरिका इस पर ऐक्शन लेता हुआ भी नजर आ रहा है। सबसे पहले ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने ग्रीनलैंड को हथियाने के लिए अपने नाटो सहयोगियों से बैर मोल ले लिया। वेनेजुएला में चुनौती बन रहे मादुरो को उठाकर न्यूयॉर्क की जेल में डाल दिया। अब ईरान युद्ध में उलझे ट्रंप लगातार अगला निशाना क्यूबो का बनाने की बात कर चुके हैं।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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