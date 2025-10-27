Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Donald Trump got angry at journalists during ongoing 47th ASEAN Summit in Malaysia
ये कौन चिल्ला रहा है? पत्रकार के सवाल पर भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा क्या पूछ लिया

ये कौन चिल्ला रहा है? पत्रकार के सवाल पर भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा क्या पूछ लिया

संक्षेप: डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'ये कौन चिल्ला रहा है?' जब एक पत्रकार उनसे सवाल करने की कोशिश कर रहा था, तब उन्होंने ऐसा कहा। ट्रंप बोले कि चिल्लाओ मत। इसके बाद वह ब्राजील को खूबसूरत देश बताने लगे और उसके राष्ट्रपति की तारीफ की।

Mon, 27 Oct 2025 07:05 AMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मलेशिया में चल रहे 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान पत्रकारों पर भड़क गए। कुआलालंपुर में आयोजित सम्मेलन के मौके पर उन्होंने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा से मुलाकात की और बैठक के अंत में पत्रकारों के सवालों का जवाब देने आए थे। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति ज्यादा सवालों का जवाब देने के मूड में नहीं दिखे। उन्होंने कुछ पत्रकारों के सवालों को टाल दिया और कुछ को जवाब देने से इनकार कर दिया।

ये भी पढ़ें:ट्रंप को पसंद नहीं बदसूरत जहाज,चीन से मुकाबले के लिए गोल्डन फ्लीट बनाने की योजना

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'ये कौन चिल्ला रहा है?' जब एक पत्रकार उनसे सवाल करने की कोशिश कर रहा था, तब उन्होंने ऐसा कहा। ट्रंप बोले कि चिल्लाओ मत। इसके बाद वह ब्राजील को खूबसूरत देश बताने लगे और उसके राष्ट्रपति की तारीफ की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एक खास पत्रकार के सवाल लेने से इनकार करते हुए कहा, 'फिर से आप, प्लीज नहीं।' इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रम्प ने सवालों को टालने की कोशिश की। उन्होंने कहा, 'आज के सवाल ज्यादा अच्छे नहीं हैं, यह कहना होगा। ये बहुत उबाऊ सवाल हैं। बाद में मिलते हैं, धन्यवाद।'

ब्राजील के राष्ट्रपति का कैसा रहा रवैया

इससे पहले, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने भी पत्रकारों को सवाल पूछने पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा, 'हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हम पत्रकारों से बात करके समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। अगर आपके पास धैर्य है तो आपको बैठक के नतीजे बाद में पता चल जाएंगे।' ट्रंप के इस रवैये ने उनके बर्ताव पर सवाल उठाए है। कुछ लोगों ने उन्हें एक महिला पत्रकार के सवालों का जवाब न देने के लिए मिसोजिनिस्ट (स्त्री-द्वेषी) तक कह दिया। इंस्टाग्राम पर एक यूजर ने लिखा, 'मुझे उन पत्रकारों के लिए बहुत बुरा लगता है, जिन्हें उनके बेकार जवाबों और अपमानों को सहना पड़ता है।'

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
America Donald Trump

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।