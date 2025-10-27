ये कौन चिल्ला रहा है? पत्रकार के सवाल पर भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा क्या पूछ लिया
संक्षेप: डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'ये कौन चिल्ला रहा है?' जब एक पत्रकार उनसे सवाल करने की कोशिश कर रहा था, तब उन्होंने ऐसा कहा। ट्रंप बोले कि चिल्लाओ मत। इसके बाद वह ब्राजील को खूबसूरत देश बताने लगे और उसके राष्ट्रपति की तारीफ की।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मलेशिया में चल रहे 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान पत्रकारों पर भड़क गए। कुआलालंपुर में आयोजित सम्मेलन के मौके पर उन्होंने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा से मुलाकात की और बैठक के अंत में पत्रकारों के सवालों का जवाब देने आए थे। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति ज्यादा सवालों का जवाब देने के मूड में नहीं दिखे। उन्होंने कुछ पत्रकारों के सवालों को टाल दिया और कुछ को जवाब देने से इनकार कर दिया।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'ये कौन चिल्ला रहा है?' जब एक पत्रकार उनसे सवाल करने की कोशिश कर रहा था, तब उन्होंने ऐसा कहा। ट्रंप बोले कि चिल्लाओ मत। इसके बाद वह ब्राजील को खूबसूरत देश बताने लगे और उसके राष्ट्रपति की तारीफ की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एक खास पत्रकार के सवाल लेने से इनकार करते हुए कहा, 'फिर से आप, प्लीज नहीं।' इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रम्प ने सवालों को टालने की कोशिश की। उन्होंने कहा, 'आज के सवाल ज्यादा अच्छे नहीं हैं, यह कहना होगा। ये बहुत उबाऊ सवाल हैं। बाद में मिलते हैं, धन्यवाद।'
ब्राजील के राष्ट्रपति का कैसा रहा रवैया
इससे पहले, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने भी पत्रकारों को सवाल पूछने पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा, 'हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हम पत्रकारों से बात करके समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। अगर आपके पास धैर्य है तो आपको बैठक के नतीजे बाद में पता चल जाएंगे।' ट्रंप के इस रवैये ने उनके बर्ताव पर सवाल उठाए है। कुछ लोगों ने उन्हें एक महिला पत्रकार के सवालों का जवाब न देने के लिए मिसोजिनिस्ट (स्त्री-द्वेषी) तक कह दिया। इंस्टाग्राम पर एक यूजर ने लिखा, 'मुझे उन पत्रकारों के लिए बहुत बुरा लगता है, जिन्हें उनके बेकार जवाबों और अपमानों को सहना पड़ता है।'
Niteesh Kumar
