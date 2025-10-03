Donald Trump Gives Hamas New Deadline to Agree on Gaza Deal says Otherwise All Hell like will Break Out हमास के खिलाफ ऐसा नर्क टूटेगा कि... गाजा समझौते पर सहमत होने के लिए ट्रंप ने दी डेडलाइन, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Donald Trump Gives Hamas New Deadline to Agree on Gaza Deal says Otherwise All Hell like will Break Out

हमास के खिलाफ ऐसा नर्क टूटेगा कि... गाजा समझौते पर सहमत होने के लिए ट्रंप ने दी डेडलाइन

हमास को डेडलाइन देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रविवार शाम छह बजे बजे तक समझौता हो जाना चाहिए। प्रत्येक देश ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। यदि यह आखिरी मौका समझौता नहीं होता है, तो हमास के खिलाफ ऐसा नर्क टूट पड़ेगा कि जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। 

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटनFri, 3 Oct 2025 08:52 PM
share Share
Follow Us on
हमास के खिलाफ ऐसा नर्क टूटेगा कि... गाजा समझौते पर सहमत होने के लिए ट्रंप ने दी डेडलाइन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को हमास को एक नई समय सीमा देते हुए कहा कि उसे रविवार शाम तक गाजा के लिए प्रस्तावित शांति समझौते पर सहमत होना होगा और धमकी दी कि अगर वह ऐसा नहीं करता है तो समूह को और अधिक हमलों का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने शुक्रवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "रविवार शाम छह बजे (वाशिंगटन, डी.सी. समयानुसार) तक हमास के साथ एक समझौता हो जाना चाहिए। सभी देश इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। अगर यह आखिरी मौका समझौता नहीं हुआ, तो हमास के खिलाफ ऐसा नर्क टूटेगा कि जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। किसी न किसी तरह मध्य पूर्व में शांति होगी।''

अपनी पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, ''हमास कई सालों से मध्य पूर्व में एक क्रूर और हिंसक खतरा बना हुआ है। उन्होंने 7 अक्टूबर के नरसंहार के साथ, इजरायल में महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों, और कई युवक-युवतियों, लड़कों और लड़कियों को मार डाला है (और जीवन को असहनीय रूप से कष्टदायक बना दिया है), जो अपने भविष्य के जीवन का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे। सभ्यता पर 7 अक्टूबर के हमले का बदला लेने के लिए, 25,000 से ज्यादा हमास के लड़ाके पहले ही मारे जा चुके हैं। बाकी ज्यादातर लोग घिरे हुए हैं और सैन्य घेरे में हैं, बस मेरे 'जाओ' कहने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि उनकी जान जल्दी से खत्म हो जाए।''

उन्होंने आगे कहा, ''बाकी लोगों के लिए, हम जानते हैं कि आप कहां और कौन हैं, और आपको ढूंढकर मार दिया जाएगा। मैं सभी निर्दोष फिलिस्तीनियों से निवेदन करता हूं कि वे भविष्य में संभावित रूप से बड़ी मौत के इस क्षेत्र को तुरंत छोड़कर गाजा के सुरक्षित हिस्सों में चले जाएं। जो लोग मदद के लिए इंतजार कर रहे हैं, वे सभी की अच्छी देखभाल करेंगे। हालांकि, हमास के लिए सौभाग्य की बात है कि उन्हें एक आखिरी मौका दिया जाएगा। मध्य पूर्व और उसके आसपास के क्षेत्रों के महान, शक्तिशाली और बहुत समृद्ध राष्ट्र, अमेरिका के साथ, 3000 वर्षों के बाद, मध्य पूर्व में शांति के लिए सहमत हुए हैं, जिसमें इजरायल ने भी हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता सभी बचे हुए हमास लड़ाकों की जान भी बख्शता है। दस्तावेज का विवरण दुनिया को पता है, और यह सभी के लिए बहुत अच्छा है। हम किसी न किसी तरह मध्य पूर्व में शांति स्थापित करेंगे। हिंसा और रक्तपात बंद हो जाएगा।''

इस हफ्ते की शुरुआत में ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर दो साल से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक 20-सूत्रीय योजना की घोषणा की और चेतावनी दी कि अगर हमास इस समझौते को अस्वीकार करता है, तो इस समूह को नष्ट करने के लिए इजरायल को हमारा पूरा समर्थन प्राप्त होगा। इस योजना के तहत हमास द्वारा बंधक बनाए गए सभी लोगों को रिहा किया जाना है और यह अनिवार्य किया जाएगा कि अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित इस समूह की भविष्य में गाजा में कोई भूमिका न हो। इस समझौते के तहत इजरायल लगभग 2,000 कैदियों को रिहा करेगा और यह भी शर्त है कि वह गाजा पर कब्जा नहीं करेगा।

नेतन्याहू ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के अन्य सहयोगियों के समर्थन का दावा किया है, लेकिन हमास ने अभी तक इसकी शर्तों पर सहमति नहीं जताई है। अरब और मुस्लिम देशों के नेता हमास पर इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का दबाव बना रहे हैं। उनका कहना है कि इस योजना की बारीकियों को लेकर चिंताओं के बजाय, गाजा में तबाही मचाने और इस क्षेत्र में मानवीय संकट पैदा करने वाली लड़ाई को समाप्त करना प्राथमिकता होनी चाहिए।

Donald Trump hamas Israel Palestine War 2023 Gaza Strip Hamas

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।