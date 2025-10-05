3000 साल की तबाही खत्म? गाजा पीस डील को लेकर ट्रंप, बोले- इजरायल वापसी लाइन पर राजी
Trump Gaza Peace Deal Update: डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजरायल वापसी लाइन पर आने के लिए राजी हो गया है। उन्होंने इस फैसले को हमास के साथ साझा किया है, जैसे ही हमास इस पर राजी हो जाता है तुरंत ही सीजफायर लागू हो जाएगा।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गाजा पीस प्लान इन दिनों दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। शनिवार को ट्रंप ने इस प्लान की सफलता का संकेत देते हुए कहा कि बातचीत के बाद इजरायल वापसी रेखा पर सहमत हो गया है। इतना ही नहीं ट्रंप ने कहा कि फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। अब जैसे ही हमास इस बात पर अपनी मुहर लगाता है, वैसे ही सीजफायर लागू हो जाएगा और फिर बंधकों का आदान-प्रदान होगा।
सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर अपनी बात रखते हुए ट्रंप ने कहा, "बातचीत के बाद इजरायल वापसी की लाइन पर सहमत हो गया है। इस लाइन को हमने हमास को दिखाया है और उनके साथ साझा किया है। अब जैसे ही हमास इस पर अपनी मुहर लगा देता है, तो फिर तुरंत ही युद्ध विराम प्रभावी हो जाएगा। बंधकों और कैदियों की अदला-बदली शुरू हो जाएगी और फिर हम वापसी के अगले चरण के लिए परिस्थितियां तैयार करने में जुट जाएंगे, जो कि हमें इस 3000 साल की तबाही के अंत के करीब ले जाएगा।"
