भारत ही नहीं, ट्रंप के गाजा वाले बोर्ड में शामिल नहीं हुए कई देश; चीन-रूस सहित यहां देखें लिस्ट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के दावोस में बृहस्पतिवार को अपने ‘शांति बोर्ड’ का औपचारिक रूप से अनावरण किया। ट्रंप द्वारा गाजा को लेकर बनाए गए इस 'बोर्ड ऑफ पीस' (शांति बोर्ड) पर वैश्विक प्रतिक्रिया मिली-जुली रही है। जहां कई देशों ने इस पहल में शामिल होने की सहमति जताई है, वहीं कुछ प्रमुख यूरोपीय राष्ट्रों ने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। अभी भी कई ऐसे देश हैं जिन्होंने ट्रंप के इस निमंत्रण पर कोई जवाब नहीं दिया है। ट्रंप ने इस मौके पर का- हर कोई उस निकाय का हिस्सा बनना चाहता है जो अंततः संयुक्त राष्ट्र का प्रतिद्वंद्वी साबित हो सकता है। हालांकि अमेरिका के कई शीर्ष सहयोगी इसमें हिस्सा नहीं लेने का विकल्प चुना।

क्या है 'बोर्ड ऑफ पीस' और इसका उद्देश्य? डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता वाला यह बोर्ड शुरुआत में एक सीमित उद्देश्य के लिए बनाया गया था। इसे पहले विश्व नेताओं के एक छोटे समूह के रूप में तैयार किया गया था, जिसका मुख्य काम गाजा युद्धविराम योजना की निगरानी करना था। हालांकि अब ट्रंप प्रशासन की महत्वाकांक्षाएं इस बोर्ड को लेकर बढ़ गई हैं। ट्रंप ने इसका दायरा बढ़ाते हुए दर्जनों देशों को निमंत्रण भेजा है। संकेत दिए गए हैं कि भविष्य में यह बोर्ड केवल गाजा तक सीमित न रहकर एक वैश्विक संघर्ष मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा।

न्यूज एजेंसी एपी ने इस बात का लेखा-जोखा तैयार किया है कि कौन से देश इस बोर्ड के साथ खड़े हैं और कौन पीछे हट रहे हैं। स्थिति को तीन श्रेणियों में देखा जा सकता है-

शामिल होने वाले देश: कई देशों ने ट्रंप की इस पहल का समर्थन करते हुए बोर्ड में शामिल होने की बात कही है और औपचारिक रूस से दावोस में शामिल भी हुए।

इनकार करने वाले देश: कुछ यूरोपीय देशों ने स्पष्ट रूप से अपने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है, जो अमेरिका और यूरोप के बीच कूटनीतिक दृष्टिकोण में अंतर को दर्शाता है।

अनिर्णय की स्थिति: अभी भी एक बड़ा हिस्सा उन देशों का है जिन्होंने निमंत्रण पर चुप्पी साध रखी है या अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

जिन देशों ने बोर्ड में शामिल होने का न्योता स्वीकार कर लिया है अर्जेंटीना

अल्बानिया

आर्मेनिया

अजरबैजान

बहरीन

बेलारूस

बुल्गारिया

मिस्र

हंगरी

इंडोनेशिया

जॉर्डन

कजाकिस्तान

कोसोवो

मोरक्को

मंगोलिया

पाकिस्तानकतर

सऊदी अरब

तुर्की

संयुक्त अरब अमीरात

उज्बेकिस्तान

वियतनाम जो देश कम से कम अभी बोर्ड में शामिल नहीं होंगे फ्रांस

नॉर्वे

स्लोवेनिया

स्वीडन

यूनाइटेड किंगडम जिन देशों को न्योता दिया गया है लेकिन उन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है कंबोडिया

चीन

भारत

रूस

क्रोएशिया

साइप्रस

ग्रीस

जर्मनी

इटली

यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखापैराग्वे

सिंगापुर

थाइलैंड

यूक्रेन ट्रंप ने ‘शांति बोर्ड’ के अनावरण समारोह में भाग न लेने के मुद्दे को नजर अंदाज करते हुए कहा कि 59 देशों ने बोर्ड पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि वास्तव में केवल 19 देशों और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष, शीर्ष राजनयिक और अन्य अधिकारी ही उपस्थित थे। ट्रंप ने अजरबैजान से लेकर पैराग्वे और हंगरी तक के समूह से कहा- आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग हैं।

प्रस्तावित ‘शांति बोर्ड’ का जब दावोस में औपचारिक रूप से अनावरण किया गया तो भारत इस मौके पर अनुपस्थित रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन कई वैश्विक नेताओं में शामिल थे जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति ने गाजा पट्टी में इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम समझौते के दूसरे चरण के तहत घोषित बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था पूरे घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप के निमंत्रण के बारे में पूछे जाने पर कहा कि भारत ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। उन्होंने बताया कि भारत इस पहल के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रहा है क्योंकि इसमें कई संवेदनशील मुद्दे शामिल हैं।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनका देश किसी भी प्रतिबद्धता पर निर्णय लेने से पहले मॉस्को के रणनीतिक साझेदारों से परामर्श कर रहा है। रूसी राष्ट्रपति बृहस्पतिवार को मॉस्को में फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास की मेजबानी करेंगे। ब्रिटेन की विदेश मंत्री यवेट कूपर ने कहा कि उनका देश इस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है क्योंकि यह एक कानूनी संधि से संबंधित है जो कहीं अधिक व्यापक मुद्दे उठाती है।

फ्रांस के इनकार के बाद नॉर्वे और स्वीडन ने संकेत दिया है कि वे इसमें शामिल नहीं होंगे। फ्रांसीसी अधिकारियों ने रेखांकित किया कि उनका देश गाजा शांति योजना का समर्थन करता है, लेकिन उसे इस बात की चिंता है कि यह बोर्ड संघर्षों के समाधान के मुख्य मंच के रूप में संयुक्त राष्ट्र की जगह लेने की कोशिश कर सकता है।