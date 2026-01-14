रूस-ईरान समेत 75 देशों के लोगों की US में नो एंट्री, ट्रंप ने दिया एक और झटका; वीजा इश्यू पर रोक
फॉक्स न्यूज़ ने बुधवार को अमेरिकी विदेश विभाग के एक मेमो का हवाला देते हुए बताया कि ट्रंप प्रशासन 21 जनवरी से 75 देशों के आगंतुकों के लिए सभी वीज़ा प्रोसेसिंग सस्पेंड कर रहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए रूस-ईरान समेत कुल 75 देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा प्रक्रिया अस्थायी रूप से रोकने का फैसला किया है। फॉक्स न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह रोक 21 जनवरी से लागू होगी। रिपोर्ट में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक आंतरिक मेमो का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका के दूतावासों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मौजूदा कानूनों के तहत वीज़ा जारी न करें, जब तक कि वीज़ा प्रक्रिया की दोबारा समीक्षा पूरी न हो जाए। यानी अगले सप्ताह से शुरू होने वाला यह बैन अनिश्चितकाल के लिए लागू होने जा रहा है।
कौन-कौन से देश शामिल?
रिपोर्ट के अनुसार, सोमालिया, रूस, ईरान, अफ़गानिस्तान, ब्राज़ील, नाइजीरिया, थाईलैंड, मिस्र और यमन भी प्रभावित 75 देशों की उस लिस्ट में शामिल हैं। हालांकि, अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से इस रिपोर्ट पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह रोक कितने समय तक लागू रहेगी। यह फैसला ट्रंप प्रशासन की सख्त आव्रजन नीति का हिस्सा माना जा रहा है। जनवरी में पद संभालने के बाद से ही राष्ट्रपति ट्रंप ने आव्रजन को लेकर कड़े कदम उठाए हैं।
कोई समय सीमा नहीं बताई गई
विदेश विभाग के प्रतिनिधियों ने रिपोर्ट किए गए मेमो पर टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया, जिसके बारे में फॉक्स न्यूज़ ने कहा कि यह अमेरिकी दूतावासों को मौजूदा कानून के तहत वीज़ा देने से इनकार करने का निर्देश देता है, जबकि विभाग अपनी प्रक्रियाओं का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है। कोई समय सीमा नहीं बताई गई।
ट्रंप ने पहले ही दिए थे संकेत
बता दें कि नवंबर में, ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास एक अफ़गान नागरिक द्वारा की गई गोलीबारी के बाद, जिसमें एक नेशनल गार्ड सदस्य मारा गया था, सभी "तीसरी दुनिया के देशों" से आप्रवासन को "स्थायी रूप से रोकने" का वादा किया था। फिलहाल यह साफ नहीं है कि वीज़ा प्रक्रिया दोबारा कब शुरू होगी। माना जा रहा है कि अमेरिका अपनी सुरक्षा और आव्रजन प्रक्रियाओं की समीक्षा के बाद अगला फैसला लेगा।
