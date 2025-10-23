डोनाल्ड ट्रंप अपने 'दुलरुआ' इजरायल पर भड़के, कहा- अगर ऐसा हुआ तो सब छोड़कर चले जाएंगे

Hindustan Hindi News
संक्षेप: यहूदी देश के भीतर ऐसी साजिशें चल रही हैं, जिसे जानकर डोनाल्ड ट्रंप आगबबूला हो गए हैं। उन्होंने इजरायल को साफ धमकी दी है कि इजरायल को सारे समर्थक छोड़कर चले जाएंगे और तुम अमेरिका का पूरा समर्थन खो दोगे। जानें क्या है पूरा मामला

Thu, 23 Oct 2025 07:55 PM Devendra Kasyap
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गाजा शांति योजना विफल होने के कगार पर पहुंच चुकी है। अगर ऐसा नहीं होता तो इजरायल अगले स्तर की योजना पर काम करने की सोचता ही क्यों? शायद यही वजह है कि अब अमेरिका भी 'दुलरुआ' इजरायल को आंखें दिखाने लगा है, क्योंकि ट्रंप को डर सताने लगा है कि उनका शांतिदूत बनने का सपना चूर-चूर हो जाएगा। दरअसल, ट्रंप को एक और करारा झटका तब लगा जब इजरायल ने शांति समझौते की सबसे महत्वपूर्ण शर्त को ताक पर रख दिया। इजरायल वेस्ट बैंक को लेकर गुप्त साजिश रच रहा है। अब इसको लेकर ट्रंप प्रशासन ने इजरायल को चेतावनी दी है।

दरअसल, यहूदी देश के भीतर ऐसी साजिशें चल रही हैं, जिसे जानकर डोनाल्ड ट्रंप आगबबूला हो गए हैं। उन्होंने इजरायल को साफ धमकी दी है कि इजरायल को सारे समर्थक छोड़कर चले जाएंगे और तुम अमेरिका का पूरा समर्थन खो दोगे। यह धमकी इजरायली संसद के उस विधेयक को लेकर है, जिसमें वेस्ट बैंक पर कब्जा कर इजरायली कानून लागू करने की योजना बनाई जा रही है।

ट्रंप के मंत्री ने क्या कहा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संदेश देते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि अगर इजरायल वेस्ट बैंक पर कब्जे की दिशा में एक कदम भी बढ़ाता है, तो गाजा में शांति का पूरा प्लान खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम ऐसी किसी भी कार्रवाई का समर्थन नहीं कर सकते। बता दें कि रुबियो शांति समझौते की बिगड़ती स्थिति को संभालने के लिए इजरायल रवाना हो चुके हैं।

मार्को रुबियो से पहले ट्रंप ने भी स्पष्ट कर दिया था कि वे वेस्ट बैंक पर इजरायल का कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अरब देशों को इस मुद्दे पर आश्वासन दे रखा है। शांति समझौते में भी इस बिंदु पर उनकी सहमति सुनिश्चित की गई थी। इधर, इजरायल की संसद (नेसेट) ने दो मसौदा विधेयकों को मंजूरी दे दी है, जिनका उद्देश्य कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर इजरायली संप्रभुता लागू करना और वहां बनी अवैध बस्तियों को वैध ठहराना है।

उपराष्ट्रपति वेंस ने भी की आलोचना

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने वेस्ट बैंक विलय पर इजरायली संसद में हुए मतदान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे एक 'अपमान' करार दिया। वेंस ने इस सप्ताह अपनी इजरायल यात्रा के समापन पर तेल अवीव के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से प्रस्थान करने से पहले कहा कि यदि यह मतदान एक 'राजनीतिक स्टंट' था, तो यह बेहद मूर्खतापूर्ण स्टंट है। उन्होंने नेसेट में हुए इस मतदान को व्यक्तिगत रूप से अपमानजनक बताते हुए कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की नीति स्पष्ट है, वेस्ट बैंक को इजरायल द्वारा हड़पने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर।
