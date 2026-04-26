Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भागते वक्त गिर गए डोनाल्ड ट्रंप, जानें कौन है वाइट हाउस में हमला करने वाला कोल टॉमस एलेन?

Apr 26, 2026 09:11 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share

वाइट हाउस में गोलीबारी के दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप को बाहर ले जाया जा  रहा था, वह अचानक गिर गए। इसके बाद उन्हें उठाया गया और बाहर ले जाया गया। हमलावर की पहचान कैलिफोर्निया के कोल टॉमस एलेन के रूप में की गई है। 

भागते वक्त गिर गए डोनाल्ड ट्रंप, जानें कौन है वाइट हाउस में हमला करने वाला कोल टॉमस एलेन?

वाइट हाउस में गोलीबारी के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। करेंस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान वाइट हाउस के हिल्टन होटल में एक 31 साल के शख्स ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद अफरा-तफरी मच गई। सीक्रेट सर्विस के एंजेंट डोनाल्ड ट्रंप को बाहर ले जाने लगे तो वह गिर गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के तुरंत बाद ट्रंप ने प्रतिक्रिया देते हुए ट्रुथ सोशल पर सीक्रेट सर्विस का आभार जताया। वहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमलावर कैलिफोर्निया का रहने वाला है और वह कई खतरनाक हथियारों से लैस था।

कौन था हमलावर?

वाइट हाउस में गोलीबारी करने वाले शख्स को सीक्रेट सर्विस ने तुरंत पकड़ लिया। उसका नाम कोल टॉमस अलेन बताया गया है। हमलावर की उम्र 31 साल है। एजेंसी ने पारदर्शिता के लिए हमलावर की तस्वीरें भी जारी की हैं। बताया गया है कि आरोपी की उम्र 31 साल है। इसके अलावा आरोपी के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने चार से आठ गोलियां चलाई थीं।

गोलीबारी के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप को बहार निकाला गया। बाहर निकलते वक्त डोनाल्ड ट्रंप गिर गए। एजेंट्स ने उन्हें संभाला और फिर बाहर ले गए। फॉक्स न्यूज की मानें तो संदिग्ध ने मैग्नेटोमीटर क्षेत्र में सुरक्षा जांच से गुजरने की कोशिश की थी लेकिन वह अंदर नहीं जा पाया। उसे बैंक्वेट हॉल में जाने से रोक दिया गया था। इसके बाद उसने मैग्नेटोमीटर को टारगेट किया और सीक्रेट सर्विस के एक एजेंट पर गोली चला दी।

डिनर में भारत की भी पत्रकार

डोनाल्ड ट्रंप के इस डिनर प्रोगर्मा में एएनआई की रिपोर्ट रीना भारद्वाज भी मौजूद थीं। उन्होंने घटना का वीडियो भी बनाया है। इसमें देखा गया कि कैसे बैंक्वेट हॉल में अफरा-तफरी मच गई। वहीं लोगों से कहा गया कि वे अपनी टेबल के नीचे छिप जाएं। इसके बाद बर्तनों के गिरने की भी आवाज आने लगी।

पहले भी हो चुकी है ट्रंप की सुरक्षा में चूक

इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप के मार-ए-लागो रिसॉर्ट में घुसपैठ हुई थी। उसके पास शॉट गन और फ्यूल केन बी थी। वहीं 13 जुलाई 2024 को डोनाल्ड ट्रंप पर चुनावी रैली के दौरान हमला हुआ था। 20 ाल के एक युवक ने 400 फीट की दूरी से उनपर असॉल्ट राइफल से हमला कियिा था। गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई थी।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

और पढ़ें
Donald Trump

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।