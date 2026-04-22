शहबाज शरीफ के कहने पर बढ़ाया सीजफायर, ट्रंप का ऐलान; ईरान ने मना किया

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के अनुरोध पर ऐसा कर रहे हैं। ईरान के प्रस्ताव दिए जाने तक हमले रुके रहेंगे।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के कहने पर ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ईरान की तरफ से प्रस्ताव दिए जाने तक हमलों पर रोक जारी रहेगी। खास बात है कि एक दिन पहले ही ट्रंप ने कहा था कि उनकी तरफ से संघर्ष विराम को बढ़ाए जाने की संभावनाएं कम ही हैं।

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'ईरान की सरकार गंभीर रूप से विभाजित है, जिसकी उम्मीद पहले से थी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अनुरोध पर, हमसे कहा गया है कि हम ईरान पर अपना हमला तब तक रोक दें जब तक उनके नेता और प्रतिनिधि एक संयुक्त प्रस्ताव लेकर नहीं आते। इसलिए मैंने अपनी सेना को नाकाबंदी जारी रखने और बाकी सभी मामलों में तैयार रहने का निर्देश दिया है। मैं युद्धविराम को तब तक के लिए बढ़ा रहा हूं जब तक उनका प्रस्ताव पेश नहीं हो जाता और बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाती।'

बुधवार को खत्म हो रहा है सीजफायर खास बात है कि 8 अप्रैल को ट्रंप ने ईरान के साथ 2 सप्ताह के सीजफायर का ऐलान किया था, जिसकी अवधि 22 अप्रैल को खत्म हो रही है। हालांकि, इस बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नाकाबंदी करने और ईरानी जहाज पर अमेरिका के कब्जा कर लेने से दोनों मुल्कों में तनाव फिर बढ़ गया था। ईरान साफ कर दिया था कि वह धमकियों के बीच समझौते पर बात नहीं करेगा।

पहले किया था इनकार शनिवार को ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान के साथ बातचीत से बुधवार तक कोई समझौता नहीं हो पाता है, तो वह दोनों देशों के बीच जारी अस्थायी संघर्ष-विराम को आगे नहीं बढ़ा सकते। वहीं, सोमवार को ब्लूमबर्ग से बातचीत में उन्होंने कहा था कि इस बात की संभावनाएं कम ही हैं कि वह सीजफायर को आगे बढ़ाएंगे। कहा यह भी जा रहा था कि वह खुद ही पाकिस्तान वार्ता में शामिल हो सकते हैं।

बमबारी की दी थी धमकी ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अगर तेहरान बुधवार को समाप्त हो रहे दो सप्ताह के युद्धविराम से पहले अमेरिका के साथ किसी समझौते पर सहमत नहीं होता है, तो वह ईरान पर बमबारी शुरू कर देंगे। सीएनबीसी के स्क्वॉक बॉक्स कार्यक्रम में यह पूछे जाने पर कि क्या वह ईरान के साथ युद्धविराम की अवधि बढ़ाएंगे ताकि शांति वार्ता के माध्यम से युद्ध समाप्त करने के लिए कोई समझौता हो सके, ट्रंप ने कहा, 'मैं ऐसा नहीं करना चाहता।'