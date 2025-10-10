ट्रंप का सपना टूटा, लेकिन अमेरिका के इन राष्ट्रपतियों को मिल चुका है नोबेल पीस प्राइज
Nobel Peace Prize: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इस वर्ष नोबेल जीतने का सपना टूट चुका है। नोबेल समिति ने वेनेजुएला की विपक्ष की नेता मारिया को विजेता घोषित किया है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार पाने का सपना टूट गया है। नॉर्वेजियन समिति ने इस वर्ष वेनेजुएला की नेता प्रतिपक्ष मारिया मचाडो को इस सम्मान का हकदार माना है। ट्रंप सत्ता में आने के बाद से ही लगातार अपने लिए नोबेल पुरस्कार की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं उनके लिए पाकिस्तान, इजरायाल, आर्मेनिया समेत कुल मिलाकर आठ देशों ने इसकी मांग की थी। ट्रंप लगातार दावा कर रहे थे कि उन्होंने अपने इस कार्यकाल में 8 युद्धों को रुकवाया है। हालांकि इसके बाद भी नोबेल समिति ने उनकी जगह पर मारिया को शांति पुरस्कार के लिए चुना।
नोबेल शांति पुरस्कार की चाहत लिए बैठे ट्रंप का दिल भले ही नॉर्वजियन समिति ने तोड़ दिया हो लेकिन ऐसे कई अमेरिकी राष्ट्रपति रहे हैं, जिन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार मिल चुका है।
थियोडोर रुजवेल्ट
नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थियोडोर रुजवेल्ट बने थे। उन्हें साल 1906 में रूस-जापान युद्ध को समाप्त करवाकर पोर्ट्समाउथ शांति संधि करवाने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। उस समय की नोबेल समिति ने रूस और जापान के बीच शांति स्थापित करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाने के लिए रुजवेल्ट की सराहना की थी।
वुडरो विल्सन
प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका की बागड़ोर संभालने वाले राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को साल 1919 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। उनको यह पुरस्कार विश्व युद्ध के बाद शांति कि स्थापना का प्रयास करने के लिए दिया गया था। इसमें सबसे अहम विश्व युद्ध के बाद बनाए गए लीग ऑफ नेसंश की स्थापना का प्रयास करना शामिल था, जिसकी वजह से दुनिया के तमाम देश एक मंच पर आ पाए थे।
जिमी कार्टर
अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर को पद से हटने के बाद नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। वह 1977 से 1981 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। उन्हें वर्ष 2002 में मानवाधिकार, लोकतंत्र और शांति स्थापना के लिए आजीवन काम करने के लिए नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था। जिमी कार्टर ने अपने कार्यकाल के दौरान इजरायल और मिस्त्र के बीच में समझौता करवाया था। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद कार्टर ने द कार्टर सेंटर की स्थापना की थी। इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापना और लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए काफी काम किए हैं।
बराक ओबामा
21 वीं सदी में अमेरिका के सबसे चर्चित राष्ट्रपति बराक ओबाामा को वर्ष 2009 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। नॉर्वेजियन समिति के मुताबिक ओबामा को यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति और परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में किए गए प्रयासों के फलस्वरूप दिया गया था। ओबामा ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही मिल गया था। इसलिए कई लोगों ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि जिस समय यह पुरस्कार दिया गया उस समय ओबामा की कोई खास उपलब्धि नहीं थी।
