एक और जंग छेड़ने की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप, इस देश पर हमले से नहीं किया इनकार

Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला करने की संभावना से इनकार नहीं किया। ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला हमारे देश में ड्रग्स और गैंग्स के सदस्य भेज रहा है। ऐसे में देखना होगा कि क्या कर सकते हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भले ही कई देशों के युद्धों को सुलझाने की बात कर रहे हों, लेकिन वह खुद भी एक देश पर हमला करने की तैयारी में हैं। उन्होंने वेनेजुएला के ऊपर हमला करने की संभावना से इनकार नहीं किया है। ट्रंप का आरोप है कि मदुरौ के शासन में वेनेजुएला लगातार अमेरिका में खूंखार गैंग्स के सदस्यों और ड्रग्स भेज रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से यह टिप्पणी दोनों देशों के बढ़ते तनाव के बीच आई है। इसमें ट्रंप ने दक्षिणी कैरेबियन में तीन युद्धपोत और लगभग 4 हजार अमेरिकी सैनिक तैनात कर रखें हैं।

न्यूजर्सी में मीडिया से बात करते ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या अमेरिका की वेनेजुएला पर हमला करने की संभावना है या फिर वह मदुरौ की तरफ से युद्ध को बढ़ाए जाने को लेकर चिंतित हैं? इसका जवाब देते हुए ट्रंप ने हमले की संभावना से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा, "देखते हैं, क्या होता है। देखिए वेनेजुएला हमारे यहाँ अपने गैंग्स के सदस्यों को, ड्रग डीलर और और ड्र्ग्स को भेज रहा है। यह किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता।"

वहीं ट्रंप की हमले वाली धमकियों को लेकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरौ का कहना है कि उनकी सरकार ने पहले ही यहां के सारे गैंग्स को खत्म कर दिया है। गुरुवार को आरटी से बात करते हुए वेनेजुएला के नेता ने कहा कि अमेरिका का ट्रंप प्रशासन ड्रग्स तस्करों पर हमला करने के बहाने वेनेजुएला के प्राकृतिक संसाधनों को हथियाना चाहता है। बकौल मदुरौ ट्रंप की हरकतें उस व्यापक युद्ध योजना का हिस्सा हैं, जिसके जरिए वह पूरे विश्व को अमेरिकी की इच्छा के अधीन करना चाहते हैं।

आपको बता दें अमेरिका और वेनेजुएला के बीच संबंध पिछले कई वर्षों से खराब हैं। 2018 में मादुरौ के एक बार फिर से सत्ता में आने को लेकर अमेरिका ने अपना विरोध दर्ज कराया था। इतना ही नहीं अमेरिका प्रशासन ने सरकार को मान्यता देने से इनकार करते हुए देश के ऊपर व्यापक प्रतिबंध लगा दिए थे।