शांति के बजाए राजनीति को दिया महत्व, ट्रंप को नोबेल न मिलने पर भड़का वाइट हाउस

Nobel Peace Prize: नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा होने के बाद वाइट हाउस ने शुक्रवार को नोबेल की चयन प्रक्रिया पर की आलोचना की। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से कहा गया कि साफ तौर पर इसमें वैश्विक शांति से ज्यादा राजनीति पर महत्व दिया गया है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वर्ष 2025 में नोबेल जीतने का सपना टूट चुका है। नोबेल समिति ने वेनेजुएला की मारिया को विजेता घोषित किया है। अब इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय से इस घोषणा पर पहला रिएक्शन सामने आया है। वाइट हाउस ने शुक्रवार को पुरस्कार के लिए विजेता की चयन प्रक्रिया की आलोचना करते हुए कहा कि यह फैसला वैश्विक शांति के प्रति प्रतिबद्धता नहीं बल्कि राजनीतिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है।

नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा के बाद वाइट हाउस के प्रवक्ता स्टीवन चेउंग ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्रंप प्रशासन का पहला रिएक्शन दिया। उन्होंने लिखा, “राष्ट्रपति ट्रंप शांति समझौते करते रहेंगे, युद्ध समाप्त करते रहेंगे और लोगों की जानें बचाते रहेंगे। उनका दिल एक मानवतावादी है और उनके जैसा कोई नहीं होगा, जो अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से पहाड़ों को भी हिला सके।”

चेउंग ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए लिखा, “अपने इस फैसले के बाद नोबेल पुरस्कार समिति ने साबित कर दिया कि वह वैश्विक शांति से ज्यादा राजनीति को महत्व देते हैं।”

गौरतलब है कि नोबेल समिति ने डोनाल्ड ट्रंप की जगह पर वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार दिया है। समिति के मुताबिक वह लगातार स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रही हैं और तानाशाही नेतृत्व का विरोध कर रही हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने के बाद से ही नोबेल पीस प्राइज को लेकर अपनी महत्वाकांक्षा जता चुके हैं। वह लगातार इसके लिए कैंपेन चला भी रहे थे। उनका दावा है कि उन्होंने 8 युद्धों को रुकवाया है। इसमें पिछले दो सालों से चल रहा गाजा का संघर्ष भी शामिल है। अमेरिका के अलावा इजरायल, पाकिस्तान समेत आठ देशों ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार सम्मान के लिए नामांकित किया था। हालांकि इसके बाद भी ट्रंप को यह सम्मान नहीं मिला है।