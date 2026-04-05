ईरान युद्ध के बीच डिरेल हुए डोनाल्ड ट्रंप; अपशब्दों के साथ तेहरान को दी खुली धमकी

ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीखी भाषा अपनाते हुए ईरान को चेतावनी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर होर्मुज स्ट्रेट तुरंत खोलने की मांग की है, इस दौरान उन्होंने अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया है।

ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीखी भाषा अपनाते हुए ईरान को चेतावनी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर होर्मुज स्ट्रेट तुरंत खोलने की मांग की है। ट्रंप ने लिखा कि याद है जब मैंने ईरान को डील करने या होर्मुज खोलने के लिए 10 दिन का समय दिया था? समय तेजी से बीत रहा है, 48 घंटे बाद उन पर नरक टूट पड़ेगा। इस दौरान उन्होंने अपशब्दों का भी खूब इस्तेमाल किया है। उन्होंने आगे कहा कि मंगलवार को ईरान में पावर दिवस, प्लांट दिवस और ब्रिज दिवस, तीनों एक साथ मनाए जाएंगे।

ट्रंप का यह बयान उस समय आया है जब ईरान ने किसी भी प्रकार से पीछे हटने का संकेत नहीं दिया है और मध्य पूर्व के अरब पड़ोसी देशों में आर्थिक तथा बुनियादी ढांचागत ठिकानों पर हमले जारी रखे हुए है। होर्मुज पर अपना नियंत्रण बनाए रखते हुए ईरान के रुख के मद्देनजर ट्रंप ने पहले सोमवार तक इसे न खोलने पर 'भयानक कार्रवाई' की धमकी दी थी।

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हमने ईरान के पहाड़ों के भीतर से गंभीर रूप से घायल और बेहद बहादुर एफ-15 चालक दल के सदस्य/अधिकारी को बचा लिया है। ईरानी सेना भारी संख्या में उनकी तलाश कर रही थी और उनके करीब पहुंच रही थी। वह एक बेहद सम्मानित कर्नल हैं। इस तरह के छापे बहुत कम ही किए जाते हैं क्योंकि इसमें जान और माल दोनों को खतरा होता है।

उन्होंने आगे कहा कि ऐसा तो होता ही नहीं! पहला हमला सफल रहा, जिसके तुरंत बाद दूसरा हमला किया गया। पहले हमले में हमने दिनदहाड़े पायलट को बचाया, जो अपने आप में एक असामान्य घटना थी। हमने ईरान के ऊपर सात घंटे बिताए। सभी ने अद्भुत साहस और प्रतिभा का परिचय दिया! मैं सोमवार को दोपहर 1 बजे ओवल ऑफिस में सेना के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। हमारे महान सैन्य योद्धाओं को ईश्वर का आशीर्वाद मिले।