ईरान युद्ध के बीच डिरेल हुए डोनाल्ड ट्रंप; अपशब्दों के साथ तेहरान को दी खुली धमकी
ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीखी भाषा अपनाते हुए ईरान को चेतावनी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर होर्मुज स्ट्रेट तुरंत खोलने की मांग की है, इस दौरान उन्होंने अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया है।
ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीखी भाषा अपनाते हुए ईरान को चेतावनी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर होर्मुज स्ट्रेट तुरंत खोलने की मांग की है। ट्रंप ने लिखा कि याद है जब मैंने ईरान को डील करने या होर्मुज खोलने के लिए 10 दिन का समय दिया था? समय तेजी से बीत रहा है, 48 घंटे बाद उन पर नरक टूट पड़ेगा। इस दौरान उन्होंने अपशब्दों का भी खूब इस्तेमाल किया है। उन्होंने आगे कहा कि मंगलवार को ईरान में पावर दिवस, प्लांट दिवस और ब्रिज दिवस, तीनों एक साथ मनाए जाएंगे।
ट्रंप का यह बयान उस समय आया है जब ईरान ने किसी भी प्रकार से पीछे हटने का संकेत नहीं दिया है और मध्य पूर्व के अरब पड़ोसी देशों में आर्थिक तथा बुनियादी ढांचागत ठिकानों पर हमले जारी रखे हुए है। होर्मुज पर अपना नियंत्रण बनाए रखते हुए ईरान के रुख के मद्देनजर ट्रंप ने पहले सोमवार तक इसे न खोलने पर 'भयानक कार्रवाई' की धमकी दी थी।
ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हमने ईरान के पहाड़ों के भीतर से गंभीर रूप से घायल और बेहद बहादुर एफ-15 चालक दल के सदस्य/अधिकारी को बचा लिया है। ईरानी सेना भारी संख्या में उनकी तलाश कर रही थी और उनके करीब पहुंच रही थी। वह एक बेहद सम्मानित कर्नल हैं। इस तरह के छापे बहुत कम ही किए जाते हैं क्योंकि इसमें जान और माल दोनों को खतरा होता है।
उन्होंने आगे कहा कि ऐसा तो होता ही नहीं! पहला हमला सफल रहा, जिसके तुरंत बाद दूसरा हमला किया गया। पहले हमले में हमने दिनदहाड़े पायलट को बचाया, जो अपने आप में एक असामान्य घटना थी। हमने ईरान के ऊपर सात घंटे बिताए। सभी ने अद्भुत साहस और प्रतिभा का परिचय दिया! मैं सोमवार को दोपहर 1 बजे ओवल ऑफिस में सेना के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। हमारे महान सैन्य योद्धाओं को ईश्वर का आशीर्वाद मिले।
शनिवार को दिया था 48 घंटे का समय
गौरतलब है कि ट्रंप ने शनिवार को ईरान को होर्मुज स्ट्रेट को 48 घंटों के भीतर खोलने की धमकी दी थी और कहा अन्यथा उन पर भयंकर तबाही मच जाएगी। इस दौरान उन्होंने ईरान को याद दिलाया कि उन्होंने उन्हें समझौता करने के लिए दस दिन का समय दिया था और कहा कि उनके पास समय कम बचा है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा था कि याद रखें जब मैंने ईरान को समझौता करने या होर्मुज खोलने के लिए दस दिन का समय दिया था। समय कम बचा है, 48 घंटे बाद उन पर भयंकर तबाही मच जाएगी।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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