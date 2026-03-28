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ईरान युद्ध के बीच बालकनी में नाचते दिखे डोनाल्ड ट्रंप, लोग बोले- आग लगाकर मजे ले रहे हैं

Mar 28, 2026 09:02 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह वाइट हाउस की बालकनी में डांस करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिकी निवेशकों को संबोधित करने के बाद वह डांस करने लगे। लोग इस वीडियो पर तंज भी कस रहे हैं। 

ईरान युद्ध के बीच बालकनी में नाचते दिखे डोनाल्ड ट्रंप, लोग बोले- आग लगाकर मजे ले रहे हैं

ईरान पर इजरायल के साथ मिलकर हमला करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया को ही युद्ध में धकेल दिया है। वहीं होर्मुज स्ट्रेट बंद होने वजह से दुनियाभर के लोग ऊर्चा संकट से जूझने लगे हैं। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह वाइट हाउस की बालकनी से भाषण देने के बाद नाचते हुए नजर आ रहे हैं। उनके इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह के कॉमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने कहा कि पूरी दुनिया में आग लगाकर ट्रंप यहां मजे ले रहे हैं।

एक अन्य यूजर ने लिखा, ईरान की मिसाइलों ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस को तबाह कर दिया। इसमें 20 अमेरिकी सैनिक भी घायल हुए हैं। इसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप डांस कर रहे हैं। वह अमेरिकी निवेशकों के सामने चुटकुले सुना रहे हैं। कई लोग यह भी सवाल कर रहे हैं कि यह वास्तविक वीडियो है या फिर एआई से बनाया गया है?

एक यूजर ने कहा, इनको देखकर लगता है कि ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब एकदम बढ़िया चल रहा है। सबकुछ नार्मल दिखाने की कोशिश तब की जाती है जब आप किसी महत्वपूर्ण पद पर हो और अपने निर्णय को लेकर अंदर से हिले हुये हों। इनकी हवा टाइट है और ये नार्मलसी शो करना चाह रहे है ऐसा इनके एक्शन से प्रतीत हो रहा है।

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पीएम मोदी संग बातचीत पर क्या बोला वाइट हाउस

'व्हाइट हाउस' ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मंगलवार को फोन पर हुई बातचीत का जिक्र करते हुए शुक्रवार को कहा कि दोनों नेताओं के बीच सार्थक संवाद हुआ। 'न्यूयॉर्क टाइम्स' ने खबर दी कि मोदी और ट्रंप ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर जब मंगलवार को बातचीत की, उस समय अरबपति कारोबारी एलन मस्क भी फोन पर उनके साथ मौजूद थे।

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'न्यूयॉर्क टाइम्स' की इस खबर पर टिप्पणी का अनुरोध किए जाने पर 'व्हाइट हाउस' की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एक बयान में 'पीटीआई-भाषा' से कहा, ''राष्ट्रपति ट्रंप के प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं और बातचीत सार्थक रही।'' 'न्यूयॉर्क टाइम्स' ने अमेरिका के अज्ञात अधिकारियों के हवाले से खबर दी कि मंगलवार को ट्रंप और मोदी की फोन पर हुई बातचीत में एलन मस्क भी शामिल हुए थे। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच दो देशों के प्रमुखों के बीच हुई बातचीत में सरकार के इतर किसी नागरिक का मौजूद होना असामान्य है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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