चार्ली किर्क के शोक समारोह में डांस करने लगे डोनाल्ड ट्रंप, देखें वायरल वीडियो

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर अपने फैसलों, बयानों या हरकतों से सुर्खियों में छाए रहते हैं। कभी विवादित टिप्पणियों से, तो कभी ऐसे कदमों से सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। हाल ही में उन्होंने फिर एक ऐसा ही कारनामा कर दिखाया, जो तेजी से वायरल हो रहा है। यह पूरा मामला दक्षिणपंथी कंजर्वेटिव कार्यकर्ता चार्ली किर्क की शोक सभा से जुड़ा है। उनकी याद में एरिजोना के ग्लेनडेल स्थित स्टेट फार्म स्टेडियम में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क समेत हजारों लोग शामिल हुए थे।

इस शोक समारोह के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप नाचने लगे। ट्रंप की इस हरकत को देखकर विधवा एरिका किर्क मुस्कुराने लगीं, हालांकि इससे उनकी शर्मिंदगी भी झलक रही थी। वायरल वीडियो में ट्रंप को 'अमेरिका द ब्यूटीफुल' गाने के दौरान 'अमेरिका' शब्द पर होंठ हिलाते और हल्का-फुल्का डांस करते हुए देखा जा सकता है। वहीं, उनके बगल में खड़ी एरिका किर्क आंसुओं से भरी आंखों में मुस्कान लिए नजर आईं, लेकिन शर्म से उनकी नजरें नीची हो गईं। ट्रंप का यह व्यवहार अब सोशल मीडिया पर बहस का विषय बन गया है, जहां कुछ इसे हल्का-फुल्का मनोरंजन बता रहे हैं, तो कुछ इसे असंवेदनशील करार दे रहे हैं।