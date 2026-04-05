करारी हार को सही ठहरा भ्रम पैदा कर रहे डोनाल्ड ट्रंप, पायलट के बचाए जाने पर ईरान का पलटवार
ईरान के प्रवक्ता ने कहा कि दक्षिणी इस्फहान में अमेरिकी हमलावरों के खिलाफ ईरानी सेना के वीरतापूर्ण अभियान अमेरिकी सेना की खोखली असलियत और उसकी सेनाओं की शर्मनाक विफलता को उजागर करते हैं। ट्रंप अपनी कमजोर सेना की करारी हार को सही ठहराने के लिए जनता की राय में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।
Iran US War Update: ईरान के खातम अल-अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फागरी ने रविवार को दावा किया कि दक्षिणी इस्फहान में अमेरिका को करारी हार का सामना करना पड़ा। यह दावा उन्होंने तब किया जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने F-15 विमान के दूसरे क्रू सदस्य (पायलट) को बचा लिया है, जो ईरान द्वारा विमान को मार गिराए जाने के बाद लापता हो गया था। जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे अमेरिकी सेना का सबसे साहसी खोज और बचाव अभियान बताया, और कहा कि सरकार किसी भी सैनिक को पीछे नहीं छोड़ेगी, वहीं ईरान ने इस अभियान में शामिल सी-130-श्रेणी के एक विमान को मार गिराने के बाद इसे अपनी जीत करार दिया।
'प्रेस टीवी' के अनुसार, जोल्फागरी ने कहा, "दक्षिणी इस्फहान में अमेरिकी हमलावरों के खिलाफ ईरानी सेना के वीरतापूर्ण अभियान अमेरिकी सेना की खोखली असलियत और उसकी सेनाओं की शर्मनाक विफलता को उजागर करते हैं। ट्रंप अपनी कमजोर सेना की करारी हार को सही ठहराने के लिए जनता की राय में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, ''हमने पहले ही चेतावनी दी थी कि सशस्त्र बलों में देश के बहादुर लड़ाके, ईश्वर की मदद से, किसी भी हमलावर को मार गिराएंगे और आक्रमणकारियों को पूरी तरह कुचल देंगे। दक्षिणी इस्फहान में ईरानी सेना की निर्णायक जीत इस साहसी कार्रवाई का एक स्पष्ट उदाहरण है।''
पायलट के बचाव अभियान पर क्या बोले ट्रंप
यह तब हुआ जब ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में, इस बचाव अभियान को अमेरिका की जीत बताया। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि बचाए गए क्रू सदस्य को चोटें आई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा, “हमने उसे पा लिया! मेरे साथी अमेरिकियों, पिछले कुछ घंटों में, अमेरिकी सेना ने अमेरिकी इतिहास के सबसे साहसी खोज और बचाव अभियानों में से एक को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। यह अभियान हमारे एक बेहतरीन क्रू सदस्य अधिकारी के लिए था, जो एक अत्यंत सम्मानित कर्नल भी हैं और मुझे आपको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि अब वह पूरी तरह सुरक्षित हैं। यह बहादुर योद्धा ईरान के दुर्गम पहाड़ों में दुश्मन की सीमा के पीछे फंसा हुआ था, जहां हमारे दुश्मन उसका लगातार पीछा कर रहे थे और हर गुजरते घंटे के साथ उसके और करीब पहुंचते जा रहे थे। लेकिन वह कभी भी सचमुच अकेला नहीं था, क्योंकि उसके कमांडर-इन-चीफ, युद्ध सचिव, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन और उसके साथी योद्धा दिन-रात 24 घंटे उसकी लोकेशन पर नजर रखे हुए थे, और उसे बचाने के लिए पूरी लगन से योजना बना रहे थे।”
'पायलट को चोटें आईं, लेकिन ठीक हो जाएगा'
उन्होंने आगे बताया कि स्थानीय ईरानी गुटों द्वारा दो 'ब्लैक हॉक' हेलीकॉप्टरों को निशाना बनाए जाने के बाद, अमेरिकी सेना ने दूसरे बचाव अभियान के लिए सबसे घातक हथियारों से लैस दर्जनों विमान भेजे। ट्रंप ने कहा, "मेरे निर्देश पर, अमेरिकी सेना ने उसे वापस लाने के लिए दुनिया के सबसे घातक हथियारों से लैस दर्जनों विमान भेजे। उसे चोटें आई हैं, लेकिन वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। यह चमत्कारिक खोज और बचाव अभियान, कल एक अन्य बहादुर पायलट के सफल बचाव के अतिरिक्त है, जिसकी हमने पुष्टि नहीं की थी, क्योंकि हम अपने दूसरे बचाव अभियान को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। सैन्य इतिहास में यह पहली बार है कि दो अमेरिकी पायलटों को दुश्मन के इलाके के काफी अंदर से, अलग-अलग अभियानों में बचाया गया है। हम कभी भी किसी अमेरिकी सैनिक को पीछे नहीं छोड़ेंगे।"
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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