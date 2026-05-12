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100 फीसदी रुक जाएंगे; ईरान पर ट्रंप का बड़ा दावा, किस बात को लेकर हैं कॉन्फिडेंट?

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास जताया है कि ईरान अमेरिका-ईरान परमाणु वार्ता में गतिरोध के बावजूद अपना यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम पूरी तरह बंद कर देगा और परमाणु हथियार बनाने की किसी भी महत्वाकांक्षा को त्याग देगा।

100 फीसदी रुक जाएंगे; ईरान पर ट्रंप का बड़ा दावा, किस बात को लेकर हैं कॉन्फिडेंट?

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास जताया है कि ईरान अमेरिका-ईरान परमाणु वार्ता में गतिरोध के बावजूद अपना यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम पूरी तरह बंद कर देगा और परमाणु हथियार बनाने की किसी भी महत्वाकांक्षा को त्याग देगा। 'सिड एंड फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग' में दिए गए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान को अपनी परमाणु गतिविधियां जारी रखने से रोका जा सकता है। वे निश्चित रूप से रुक जाएंगे, 100 प्रतिशत रुक जाएंगे।

ट्रंप ने दावा किया कि वार्ता के दौरान उन्होंने ईरानी अधिकारियों से सीधे बातचीत की है। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हमें धूल का सामना करना पड़ेगा। मैं इसे 'परमाणु धूल' कहता हूं, क्योंकि यह सही शब्द है। और हमें वह धूल मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि तेहरान के साथ किसी भी समझौते में जल्दबाजी नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करेंगे। हमने नाकाबंदी कर रखी है।

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ट्रंप का यह बयान उस बयान के एक दिन बाद आया है, जब ट्रंप ने ईरान के नवीनतम जवाबी प्रस्ताव की कड़ी आलोचना की थी और दोनों देशों के बीच युद्धविराम को 'नाजुक' बताया था। सोमवार को ट्रंप ने युद्धविराम को 'बड़े पैमाने पर जीवन रक्षक प्रणाली' करार दिया था, और तेहरान की प्रतिक्रिया को 'बिल्कुल अस्वीकार्य' बताया था।

ईरान की चेतावनी

इससे पहले ईरानी संसद के प्रवक्ता और राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के सदस्य इब्राहिम रेजाई ने चेतावनी दी कि अगर ईरान पर फिर से हमला हुआ तो देश यूरेनियम को 90 प्रतिशत शुद्धता तक संवर्धित कर सकता है, जो हथियार-ग्रेड स्तर माना जाता है। रेजाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईरान के पास एक और हमले की स्थिति में 90 प्रतिशत संवर्धन का विकल्प हो सकता है। हम संसद में इसकी समीक्षा करेंगे।

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गौरतलब है कि जून 2025 में 12 दिनों के संघर्ष के दौरान अमेरिका और इजरायल के हमलों से ईरान की परमाणु सुविधाएं बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थीं, जिससे उसकी यूरेनियम संवर्धन क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। अमेरिकी खुफिया आकलन के अनुसार, ईरान के पास मौजूद करीब 400 किलोग्राम 60 प्रतिशत संवर्धित यूरेनियम का भंडार अभी भी है। यह भंडार 90 प्रतिशत हथियार-ग्रेड सामग्री से महज एक छोटा तकनीकी कदम दूर है। दूसरी ओर विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक यह अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम (HEU) का भंडार हटाया या नष्ट नहीं किया जाता, ईरान के परमाणु कार्यक्रम में कोई बड़ी बाधा नहीं आएगी।

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बता दें कि फरवरी के अंत में शुरू हुए संघर्ष को समाप्त करने के लिए चल रही अमेरिका-ईरान वार्ता में परमाणु मुद्दा सबसे विवादास्पद विषय बना हुआ है। तेहरान चाहता है कि परमाणु विषयों पर बाद में चर्चा हो, जबकि वाशिंगटन जोर दे रहा है कि ईरान अपना अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम भंडार अमेरिका को सौंप दे और घरेलू स्तर पर संवर्धन पूरी तरह बंद कर दे।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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