भारत-पाकिस्तान को धमकी दी थी… ट्रंप का दावा, 2 दिनों में दूसरी बार आसिम मुनीर की तारीफ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार अपना पुराना राग अलापा है। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हुई बहुत बड़ी जंग को रोक कर लाखों लोगों की जान बचाई। उन्होंने आसिम मुनीर की तारीफ भी की है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को एक बार फिर अपना दावा दोहराया है कि उन्होंने भारत और पाक के बीच शुरू हुई जंग को खत्म करवाया। भारत द्वारा मध्यस्थता के दावों को सिरे से खारिज किए जाने के बावजूद ट्रंप ने दावा किया कि दो परमाणु शक्तियों वाले देश के बीच संघर्ष को खत्म करवाकर उन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई। इस दौरान ट्रंप दो दिनों में दूसरी बार पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तारीफ भी करते नजर आए हैं।

क्वांटिको में सेना के अफसरों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, "मैंने अपने 9 महीनों के शासन में कई युद्ध सुलझाए हैं। मैंने सात सुलझाए हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों ही बहुत बड़ी परमाणु शक्तियां थीं। मैंने उसे भी सुलझा लिया।" आगे ट्रंप ने युद्ध रोकने के लिए अपने व्यापार सौदे की धमकी के दावे को भी दोहराया। ट्रंप ने कहा, "भारत और पाकिस्तान मुझ से बात कर रहे थे, वे आपस में भिड़ रहे थे। मैंने उन दोनों को फोन किया, और इस मामले में मैंने व्यापार का सहारा लिया।" ट्रंप ने आगे कहा कि उन्होंने दो बड़े परमाणु राष्ट्रों से कहा कि वह उनके साथ व्यापार नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहा, “उन्होंने जवाब दिया, "'नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते'। मैंने कहा हां, मैं कर सकता हूं। आप इस भयानक युद्ध को खत्म करिए जिसके बारे में मैं सुन रहा हूं।"

ट्रंप ने आगे कहा कि इस दौरान सात विमानों को मार गिराया गया था। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वह किस देश के विमानों की बात कर रहे थे। बता दें कि भारत ने ट्रंप के दावों को सिरे से खारिज किया है। भारत ने यह स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद दोनों देशों के बीच हुई सीधी बातचीत के बाद ही सीजफायर पर सहमति बनी थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़े होकर भी साफ साफ कहा है कि दुनिया के किसी देश के नेता ने भारत से पाकिस्तान में जारी ऑपरेशन सिंदूर रोकने को नहीं कहा था।