भारत और पाकिस्तान पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी से रुका संघर्ष, डोनाल्ड ट्रंप का दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष को शांत करने में टैरिफ धमकी को असली शांतिदूत बताया है। मध्य पूर्व की यात्रा पर रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने 8 युद्धों को सुलझाने का दावा किया। ट्रंप ने कहा, 'मैंने कुछ युद्धों को सिर्फ टैरिफ के आधार पर सुलझा लिया। उदाहरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच। मैंने कहा कि अगर आप लोग युद्ध लड़ना चाहते हो और आपके पास परमाणु हथियार हैं, तो मैं दोनों पर भारी टैरिफ लगाऊंगा। यह 100 प्रतिशत, 150 प्रतिशत और 200 प्रतिशत भी हो सकता है।' उन्होंने दावा किया कि उनकी टैरिफ धमकी ने इस मुद्दे को महज 24 घंटों में सुलझा दिया।

डोनाल्ड ट्रंप ने आगे बताया, 'मैंने कहा कि मैं टैरिफ लगा रहा हूं और उस चीज को 24 घंटों में सुलझा लिया गया। अगर हमारे पास टैरिफ न होते तो कभी उस युद्ध को सुलझा ही नहीं पाते।' उनका यह बयान वैश्विक कूटनीति में आर्थिक दबाव के इस्तेमाल को दर्शाता है। हालांकि, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव सुलझाने में अमेरिकी मध्यस्थता की भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं। बीते 10 मई को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि वाशिंगटन की मध्यस्थता में हुई बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं।