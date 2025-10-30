कभी बिजनेस नहीं कर पाओगे, ट्रंप का दावा- भारत-PAK को दी थी 250% टैरिफ लगाने की धमकी
संक्षेप: ट्रंप ने दावा किया कि पीएम और पाक नेताओं ने शुरुआत में साथ देने से मना कर दिया था। दोनों ने कहा कि नहीं, नहीं, नहीं, आपको हमें लड़ने देना चाहिए। लेकिन दो दिन बाद उन्होंने कहा कि हम समझते हैं और लड़ाई बंद कर दी।
भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाने का कई बार झूठा क्रेडिट ले चुके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान, दोनों को ही 250 फीसदी का टैरिफ लगाने की धमकी दी थी कि अगर बात नहीं मानी तो कभी बिजनेस नहीं कर पाएंगे।
ट्रंप ने अपने एशिया टूर के आखिरी स्टॉप साउथ कोरिया में कहा, "अगर आप भारत और पाकिस्तान को देखें... तो वे एक-दूसरे पर हमला कर रहे थे, सात प्लेन मार गिराए गए। वे सच में जाने ही वाले थे।" ट्रंप ने कहा कि इसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के लीडर्स से बात करके उन्हें टैरिफ के बारे में वॉर्निंग दी। उन्होंने कहा, 'मैंने कहा था कि मैं दोनों देश पर 250 परसेंट लगाने वाला हूं, जिसका मतलब है कि वे कभी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। यह कहने का एक अच्छा तरीका था हम आपके साथ बिजनेस नहीं करना चाहते।'
उन्होंने दावा किया कि पीएम और पाक नेताओं ने शुरुआत में साथ देने से मना कर दिया था। दोनों ने कहा कि नहीं, नहीं, नहीं, आपको हमें लड़ने देना चाहिए। लेकिन दो दिन बाद उन्होंने कहा कि हम समझते हैं और लड़ाई बंद कर दी। वहीं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और भारत के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर जारी बातचीत के बीच बुधवार को कहा, ‘ अमेरिका, भारत के साथ व्यापार समझौता कर रहा है।’ दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में आयोजित एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी) सीईओ शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति उनके मन में बहुत सम्मान एवं स्नेह है।
ट्रंप ने कहा, ‘यदि आप भारत और पाकिस्तान की बात करें... तो मैं भारत के साथ व्यापार समझौता कर रहा हूं और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए मेरे मन में बेहद सम्मान एवं स्नेह है, हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं।’ मई से ट्रंप ने कई बार दावा किया है कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया, लेकिन भारत ने साफ किया है कि यह युद्धविराम भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत में हुआ और इसमें किसी तीसरे देश का कोई योगदान नहीं है। इसके अलावा, ट्रंप ने पिछले कुछ सप्ताह में कई बार यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा है कि भारत, रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर देगा। ट्रंप के पहले दावे के बाद, भारत ने कहा था कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।और पढ़ें
