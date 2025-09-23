Donald Trump claims paracetamol dangerous gives strange advice to pregnant women खतरनाक है पेरासिटामोल, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा; प्रेग्नेंट महिलाओं को दी अजीब सलाह, International Hindi News - Hindustan
Hindi Newsविदेश न्यूज़Donald Trump claims paracetamol dangerous gives strange advice to pregnant women

डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पेरासिटामोल या फिर टाइलेनॉल के ज्यादा इस्तेमाल से शिशु में ऑटिजम का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि प्रेग्नेंट महिलाओं को इसका जहां तक हो सके इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 11:19 AM
डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेग्नेंट महिलाओं को ऐसी सलाह दे डाली है जिसको लेकर विवाद हो गया है। उन्होंने गर्भवती महिलाओं से कहा है कि वे एसिटिमिनोफेन (टाइलेनॉल या फिर पेरासिटामोल) का सीमित ही इस्तेमाल करें नहीं तो इससे बच्चों में ऑटिजम का खतरा बढ़ सकता है। आपको बता दें कि ऑटिजम एक तरह के व्यावहारिक विकार को कहा जाता है। इसमें बच्चें खुद को लेकर सीमित हो जाते हैं और वे दूसरों से संपर्क नहीं रखना चाहते। इसे बीमारी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। वहीं इस समस्या का कोई इलाज भी नहीं है।

अमेरिका के स्वास्थ्य सचिव रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर के नेतृत्व में कई महीनों तक शोध किया गया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर महिलाएं ज्यादा पेरासिटीमॉल का इस्तेमाल करती हैं तो बच्चों में ऑटिजम का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिकों ने उनके इस दावे का खंडन किया है।

बता दें कि डॉक्टर बुखार, दर्द या फिर अन्य छोटी-मोटी दिक्कतों में प्रेग्नेंसी के दौरान पेरासिटामॉल को ही सबसे सुरक्षित मानते हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पेरासिटामॉल या फिर टाइलेनॉल लेना ठीक नहीं है। ट्रंप ने कहा कि महिलाओं को हल्के-फुल्के बुखार में टाइलेनॉल नहीं लेना चाहिए। वहीं जब बर्दाश्त से बाहर हो जाए तभी इस दवा का इस्तेमाल करना चाहिए।

डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में आम तौर पर दिए जाने वाली वैक्सीन के शेड्यूल में भी बदलाव की बात कही है। उन्होंने कहा कि समझ से बाहर है कि हर बच्चे को हेपैटाइटिस बी का टीका क्यों लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि बच्चों को 12 साल का तो होने देना चाहिए। ज्यादातर जानकारों का कहना है कि मां से बच्चे में ट्रांसफर होने वाली बीमारियों, लिवर इन्फेक्शन या फिर कैंसर को रोकने के लिए जन्म के एक दिन के बाद ही बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वैक्सीन शॉट्स में मौजूद तत्व भी ऑटिजम को बढ़ावा दे कते हैं। हालांकि इसके चिकित्सकीय प्रमाण नहीं हैं। ट्रंप ने कहा कि एफडीए जल्द ही डॉक्टरों को गर्भावस्था के दौरान टाइलेनॉल को कम करने के लिए नोटिस भेजेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑटिजम अनुवांशिक या फिर पर्यावरणीय कारकों से होता है। ऐसे में इसे पेरासिटामॉल से जोड़ना उचित नहीं है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप कोरोना महामारी के दौरान भी बिन सिर पैर के बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि कीटाणुनाशनक इंजेक्शन देने से भी कोरोना पर काबू किया जा सकता है।

