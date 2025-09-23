खतरनाक है पेरासिटामोल, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा; प्रेग्नेंट महिलाओं को दी अजीब सलाह

डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पेरासिटामोल या फिर टाइलेनॉल के ज्यादा इस्तेमाल से शिशु में ऑटिजम का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि प्रेग्नेंट महिलाओं को इसका जहां तक हो सके इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेग्नेंट महिलाओं को ऐसी सलाह दे डाली है जिसको लेकर विवाद हो गया है। उन्होंने गर्भवती महिलाओं से कहा है कि वे एसिटिमिनोफेन (टाइलेनॉल या फिर पेरासिटामोल) का सीमित ही इस्तेमाल करें नहीं तो इससे बच्चों में ऑटिजम का खतरा बढ़ सकता है। आपको बता दें कि ऑटिजम एक तरह के व्यावहारिक विकार को कहा जाता है। इसमें बच्चें खुद को लेकर सीमित हो जाते हैं और वे दूसरों से संपर्क नहीं रखना चाहते। इसे बीमारी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। वहीं इस समस्या का कोई इलाज भी नहीं है।

अमेरिका के स्वास्थ्य सचिव रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर के नेतृत्व में कई महीनों तक शोध किया गया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर महिलाएं ज्यादा पेरासिटीमॉल का इस्तेमाल करती हैं तो बच्चों में ऑटिजम का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिकों ने उनके इस दावे का खंडन किया है।

बता दें कि डॉक्टर बुखार, दर्द या फिर अन्य छोटी-मोटी दिक्कतों में प्रेग्नेंसी के दौरान पेरासिटामॉल को ही सबसे सुरक्षित मानते हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पेरासिटामॉल या फिर टाइलेनॉल लेना ठीक नहीं है। ट्रंप ने कहा कि महिलाओं को हल्के-फुल्के बुखार में टाइलेनॉल नहीं लेना चाहिए। वहीं जब बर्दाश्त से बाहर हो जाए तभी इस दवा का इस्तेमाल करना चाहिए।

डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में आम तौर पर दिए जाने वाली वैक्सीन के शेड्यूल में भी बदलाव की बात कही है। उन्होंने कहा कि समझ से बाहर है कि हर बच्चे को हेपैटाइटिस बी का टीका क्यों लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि बच्चों को 12 साल का तो होने देना चाहिए। ज्यादातर जानकारों का कहना है कि मां से बच्चे में ट्रांसफर होने वाली बीमारियों, लिवर इन्फेक्शन या फिर कैंसर को रोकने के लिए जन्म के एक दिन के बाद ही बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है।