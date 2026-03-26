समझौता करने के लिए भीख मांग रहा ईरान, नौसेना-वायुसेना पूरी तरह तबाह: डोनाल्ड ट्रंप
ईरान को लेकर ट्रंप ने कहा कि उनकी विमान-रोधी और संचार क्षमताएं पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। उनका पूरा नेतृत्व खत्म हो चुका है। पहली कतार के नेता खत्म हो गए, फिर वे नई कतार के नेताओं को चुनने के लिए मिले, और वे भी खत्म हो गए।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को दावा किया है कि ईरान की नौसेना और वायुसेना, दोनों ही पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। वह समझौता करने के लिए भीख मांग रहे हैं। अगर सही डील हो जाती है तो फिर होर्मुज स्ट्रेट खुल जाएगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान की नौसेना डूब चुकी है। यह किसी विदेशी नौसेना का अब तक का सबसे बड़ा खात्मा है, शायद इतिहास का ही, लेकिन निश्चित रूप से दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा। इसके अलावा, उनकी वायुसेना भी खत्म हो चुकी है। उनकी विमान-रोधी और संचार क्षमताएं पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। उनका पूरा नेतृत्व खत्म हो चुका है। पहली कतार के नेता खत्म हो गए, फिर वे नई कतार के नेताओं को चुनने के लिए मिले, और वे भी खत्म हो गए।
ट्रंप ने कहा कि वे सब इसलिए खत्म हो गए क्योंकि उन्होंने कोई समझौता नहीं किया और क्योंकि वे बीमार लोग हैं। वे सचमुच बीमार हैं। अगर हमने उस समय उन पर B-2 बमवर्षकों से हमला न किया होता, तो उनके पास परमाणु हथियार होते, और वे बिना किसी हिचकिचाहट के उनका इस्तेमाल कर लेते। इसके अलावा, ट्रंप ने नाटो पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम नाटो से बहुत निराश हैं क्योंकि नाटो ने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया है। मैंने 25 साल पहले कहा था कि NATO एक कागजी शेर है। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उनकी मदद के लिए आगे आएंगे, लेकिन वे हमारी मदद के लिए कभी नहीं आएंगे।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ''ईरानी शासन अब खुद यह मान रहा है कि वे पूरी तरह से हार चुके हैं। वे लोगों से कह रहे हैं - यह एक बड़ी तबाही है। वे यह जानते हैं। इसीलिए वे हमसे बात कर रहे हैं। वे अब वापसी नहीं कर सकते। हम उनके शहरों और कस्बों में कहीं भी घूमने और उनके सभी खतरनाक परमाणु हथियारों, मिसाइलों और ड्रोनों को नष्ट करने के लिए आजाद हैं, जिन्हें वे बना रहे हैं। हम ऐसा कर रहे हैं। अब उनके पास कोई समझौता करने का मौका है, लेकिन यह उन पर निर्भर करता है और वे आपसे कहेंगे कि हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। हम बातचीत नहीं करेंगे। बेशक, वे बातचीत करेंगे। वे पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। वे समझौता करने की भीख मांग रहे हैं। हम देखेंगे कि क्या हम कोई सही समझौता कर पाते हैं, और अगर वे सही समझौता करते हैं, तो होर्मुज जलडमरूमध्य खुल जाएगा।"
आठ युद्ध सुलझाने का दावा
ट्रंप ने एक बार फिर से आठ युद्ध को सुलझाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि हालांकि, मुझे लगता है कि उनमें से कई युद्ध इस वाले से ज्यादा मुश्किल थे। राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच जबरदस्त नफरत है। मैंने ऐसा पहले भी देखा है, लेकिन इतनी ज्यादा हद तक कभी नहीं देखा। मुझे लगता है कि अब यह थोड़ा शांत हो रहा है, और मुझे लगता है कि हमारे पास इसे सुलझाने का एक मौका है... जरा सोचिए, दो महीने पहले 31,000 सैनिक रूसी और यूक्रेनी दोनों मारे गए थे। पिछले महीने 25,000।"
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
शॉर्ट बायो: लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।
मीडिया में अवॉर्ड्स
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।