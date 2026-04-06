एक रात काफी, हो सकता है मंगलवार रात को ही... डेडलाइन खत्म होने से पहले ईरान को ट्रंप की बड़ी धमकी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को एक रात में ही खत्म किया जा सकता है और संभवतः यह मंगलवार की रात हो सकती है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला गया तो ईरान को एक रात में ही समाप्त किया जा सकता है। सोमवार को व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में ट्रंप ने कहा कि पूरा देश एक रात में खत्म हो सकता है और वह रात कल यानी मंगलवार हो सकती है। यह बयान होर्मुज को फिर से खोलने को लेकर बढ़ते तनाव के बीच आया है। ट्रंप ने ईरान को मंगलवार शाम 8 बजे तक का समय दिया है।

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर कहा कि मंगलवार पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा, जिसमें ईरान की ऊर्जा और नागरिक बुनियादी ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा। ट्रंप की यह धमकी पिछले कुछ दिनों की घटनाओं का हिस्सा है। मार्च के अंत में उन्होंने ईरान को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया था कि वह या तो समझौता करे या होर्मुज खोल दे, वरना अमेरिका उसके ऊर्जा संयंत्रों पर हमला करेगा। बाद में उन्होंने ईरानी सरकार की अपील पर इस अवधि को 10 दिन और बढ़ा दिया था, जो सोमवार को समाप्त हो रही थी।

लगातार धमकी दे रहे डोनाल्ड ट्रंप

शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का समय देते हुए कहा था कि अगर समझौता नहीं हुआ तो नर्क बरसाया जाएगा। उन्होंने अपने पोस्ट में गाली-गलौज का इस्तेमाल करते हुए ईरान को पागल बता डाला। उन्होंने चेतावनी दी कि स्ट्रेट को खोलो वरना नर्क में रहोगे। ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ, संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष डेन केन और सीआईए निदेशक जॉन रैटक्लिफ भी मौजूद थे। इससे पहले ट्रंप ने पांच दिन की देरी का ऐलान किया था, लेकिन अब स्थिति और गंभीर हो गई है।